Il migliore ceviche ecuadoriano della Liguria: il concorso di cucina per promuovere la “gastrodiplomazia”

Genova. Un concorso culinario per decretare il miglior ceviche della Liguria e promuovere la cultura ecuadoriana a Genova e in tutta la regione. Questo è l’iniziativa presentata questo pomeriggio dal Consolato dell’Ecuador a Genova e che prenderà il via alla fine di giugno con la prima selezione dei dieci cuochi finalisti.

Il ceviche, ricetta a base di pesce crudo e marinatura speziata, è uno dei piatti tipici della cucina sudamericana che trova la sua massima espressione nella tradizione dell’Ecuador, paese che può vantare una grande varietà ambientale e, quindi, la massima qualità per quanto riguarda i suoi ingredienti. Tra questi spicca il gambero, le cui varietà delle Ecuador si distinguono per dimensioni e sapore.

Per questo motivo è diventato il simbolo di questo concorso, la cui presentazione ha avuto luogo nella prestigiosa sala di Zeffirino, storico e ambito ristorante genovese, con una masterclass gastronomica condotta dalla chef ecuadorian Valentina Alvarez, della scuola di alta cucina Iche di Manabì, fresca della partecipazione al Festival Internazionale di Gastronomia del Principato di Monaco.

Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni: la modalità di iscrizione è disponibile attraverso questo google form e i requisiti si possono trovare nelle reti social del consolato. Il concorso è suddiviso in tre fasi: la prima fase si terrà il 30 giugno alle ore 16:00 presso la sede consolare dove i partecipanti presenteranno un piatto valutato dai giurati. Passeranno i dieci migliori cuochi, che accederanno alla semifinale che si terrà il 7 luglio, dove saranno selezionati i tre finalisti. Questi si sfideranno per il titolo di campione ad agosto: l’arena della competizione sarà il ristorante Zeffirino, partner del progetto. I premi in palio sono un viaggio in Europa, un corso di cucina presso la scuola Iche e una cena presso ristorante Zeffirino.

Le iscrizioni sono aperte dal 9 al 31 maggio 2023