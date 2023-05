Il maxischermo in piazza De Ferrari si illumina per la Giornata dell’Europa

Genova. Questa sera il maxischermo a led allestito sulla facciata del Palazzo della Regione, in piazza De Ferrari, si illuminerà con il blu e le stelle della bandiera UE per celebrare la Giornata dell’Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio.

Oggi si ricorda infatti l’anniversario della “Dichiarazione Schuman”, considerata la “data di nascita” dell’Unione Europea: il 9 maggio 1950 l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espresse l’idea di creare una nuova forma di cooperazione tra gli stati per promuovere la pace e la collaborazione a livello europeo.

“Oggi ricordiamo una data fondamentale nella nostra storia, la nascita di un rapporto tra Nazioni che in questi decenni ha saputo garantire all’Europa prosperità e collaborazione – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – L’Unione Europea viene a volte vista come un’entità estranea e lontana, quando invece ha un ruolo fondamentale nelle vite di tutti noi: pensiamo ad esempio alle opportunità offerte da strumenti come Next Generation EU. Proprio per la sua importanza è necessario che gli enti più vicini al territorio e ai cittadini, come Regioni e Comuni, siano sempre più coinvolti nella vita e nelle decisioni dell’Unione Europea”.

Festa dell’Europa a Genova

Si è celebrata oggi anche a Genova, nel giardino di Villa Duchessa di Galliera, a Voltri, la Festa dell’Europa, il cui tema è stato “Next Generation EU: i fondi del PNRR in Liguria”.

Organizzata dal Centro Europe Direct del Comune di Genova, la Festa è stata un’occasione per promuovere i valori fondamentali dell’Unione Europea e la bellezza di Villa Duchessa di Galliera, destinataria tra gli altri di un finanziamento con fondi europei per l’ulteriore valorizzazione del suo immenso patrimonio storico, artistico, architettonico, botanico e paesaggistico, la cui gestione è oggi assegnata in parte all’Ati “Villa Galliera” composta da APS Sistema Paesaggio, Teatro della Tosse, associazione Amici della Villa Duchessa di Galliera, APS Anima Mundi e Righi Outdoors s.a.s., in collaborazione con il Comune di Genova.

Intervallata da momenti musicali a cura dell’Accademia del Chiostro e preceduta dai saluti istituzionali, tra gli altri, del vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, del presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza, del responsabile di Genova Europe Direct Gianluca Saba, della segretaria regionale di AICCRE Desi Slivar e del presidente dell’Ati “Villa Galliera” Emanuele Musso, la Festa dell’Europa ha avuto come momento culminante la premiazione degli studenti delle scuole IC Voltri, IIS “Federico Patetta” di Cairo Montenotte e IIS “Vittorio Emanuele II – Ruffini” di Genova, vincitori del concorso “Europa: tra leggenda e storia” organizzato dal Centro Europe Direct in collaborazione con AICCRE Liguria.

Le classi e gli studenti vincitori sono stati premiati con bandiere dell’Europa da esporre sulla facciata dei loro istituti e gadget tra cui t-shirt, borracce e girandole con i colori dell’Unione Europea. Il concorso aveva visto una fase preliminare nella quale, presso il Teatro del Ponente, era stata raccontata a una parte degli studenti coinvolti la “Leggenda dell’Europa”, che i bimbi della scuola primaria hanno dovuto concludere con un disegno e quelli delle medie con un racconto. Sono stati premiati i disegni e i racconti ritenuti più meritevoli. Il concorso ha visto la partecipazione complessiva di 250 studenti tra scuole elementari e medie.

La giornata dedicata all’Europa – indetta dall’Unione Europea nello stesso giorno della dichiarazione Schuman, rilasciata nel 1950 dall’allora ministro degli esteri francese Robert Schuman che proponeva la creazione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio per metterne in condivisione la produzione in un’ottica di pacificazione tra le nazioni europee – è proseguita nel pomeriggio con due visite guidate gratuite al Parco Storico di Villa Duchessa di Galliera, offerte dal Centro Europe Direct e tenute da Aps Sistema Paesaggio.

In contemporanea, nel cortile di Palazzo Tursi, una delegazione del Consiglio Comunale ha presenziato all’esposizione della bandiera comunitaria come risultato dell’ordine del giorno, approvato la settimana scorsa in Sala Rossa su proposta della consigliera Arianna Viscogliosi, che impegnava anche l’Ente all’avvio di eventi di divulgazione per far conoscere al grande pubblico il funzionamento e l’operato delle istituzioni europee per la promozione dei valori europei.

«A nome del Comune di Genova ringrazio gli organizzatori per avere scelto una splendida location come Villa Duchessa di Galliera per la celebrazione della Festa dell’Europa – dichiara il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi – Questo parco andrà a beneficiare di importanti risorse del PNRR che lo aiuteranno a diventare ancora più bello e suggestivo, nel solco del grandissimo lavoro portato avanti in questi anni dalle associazioni del territorio di Voltri che nutrono un’infinita passione, dedizione e amore per questo luogo meraviglioso. Ma oggi è stata anche un’occasione per ribadire il ruolo dell’Europa e dell’Unione Europea come strumento di pace e amicizia tra le nazioni e tra i popoli: dobbiamo essere orgogliosi di far parte dell’Europa ed è molto importante farne conoscere valori e missione ai più piccoli, come è stato fatto oggi con i concorsi rivolti alle nostre scuole».

«Grazie di cuore agli organizzatori di questo bellissimo evento che si è svolto in un luogo meraviglioso, uno dei tanti che è possibile ammirare e vivere sul nostro territorio – commenta il presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza – Bisogna tutelare e promuovere l’identità e il senso di appartenenza dei nostri quartieri, valorizzandoli anche in un’ottica internazionale come si è fatto oggi in occasione della Festa dell’Europa. Continuiamo a lavorare tutti insieme per far decollare l’Europa secondo quello che era il disegno dei fondatori del grande progetto europeo».

«La Festa dell’Europa è una celebrazione di primaria importanza per riuscire a trasmettere all’opinione pubblica e in particolare alle nuove generazioni la consapevolezza dei benefici legati all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – spiega il responsabile del Centro Europe Direct del Comune di Genova Gianluca Saba – Il nostro Centro è tanto uno sportello di informazione alla cittadinanza sulle iniziative e i progetti dell’Unione Europea, quanto un centro propulsore di iniziative sul territorio come quella che siamo riusciti a organizzare oggi in collaborazione con il Parco di Villa Duchessa di Galliera. Invitiamo i cittadini genovesi a rivolgersi a noi per raccogliere informazioni a 360 gradi sulle tematiche europee e conoscere le numerose opportunità di lavoro, tirocinio e volontariato legate ai progetti che nascono dalle attività delle istituzioni europee».

Informazioni sul Centro Europe Direct del Comune di Genova.

«Il piano di restauro del Parco di Villa Duchessa di Galliera presentato dal Comune di Genova con i progetti donati dalle associazioni APS Sistema Paesaggio e Amici della Villa Duchessa sarà finanziato con fondi europei e, per noi, è motivo di orgoglio aver contribuito in maniera sostanziale ad ottenere questi fondi – aggiunge il presidente dell’Ati “Villa Galliera” Emanuele Musso – Ringraziamo sentitamente l’Ufficio del Verde del Comune di Genova per aver accolto favorevolmente la proposta e, una volta ricevuti i nostri progetti, portato avanti l’istanza del Bando per i Parchi Storici. I progetti di restauro – continua Musso – riguardano il parco nella sua totalità: ultimo lotto del Giardino, Bosco di San Francesco, Terrazze, Belvedere, Givi, Daini, viali limitrofi al Santuario delle Grazie e aree limitrofe alla Casa Borromeo, con un occhio di riguardo per la fruibilità di grandi e piccini. Si tratta di un grande riconoscimento per l’impegno di questi anni messo in campo dai volontari, dai professionisti e dalle associazioni: un’occasione unica per il nostro parco. Siamo certi – conclude il presidente dell’Ati “Villa Galliera” – che la collaborazione tra associazioni, Aster e Comune di Genova nella realizzazione di questi progetti, già approvati dalla Soprintendenza, verrà portata avanti in maniera proficua come negli anni precedenti».