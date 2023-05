Il Ligorna, termina il campionato con una vittoria: ora sotto con i play off

Genova. Si chiude con una vittoria (2-1) il campionato del Ligorna.

Una vittoria con record di punti (66) superiore a quello della stagione 2018/19 (54 punti).

Tre le reti della sfida, tutte nel primo tempo. E’ Bacigalupo a realizzare (al 24°) di testa,

Dieci minuti più tardi arriva il raddoppio di Tassotti, abile a controllare un pallone in area, ingannare un difensore e scaricare il pallone in rete.

Al 40° è Battistello ad accorciare le distanze, sfruttando un’incomprensione difensiva dei biancazzurri.

Gragnoli, all’esordio, viene impegnato più volte nel primo tempo, facendosi trovare pronto. Nel secondo tempo ampie sostituzioni per la squadra di mister Roselli, abili ad addormentare il gioco, che termina sul risultato di 2-1.

Questo il commento di Filippo Gragnoli, all’esordio stagionale tra i pali: “Un po’ di emozione ci sta. Abbiamo lavorato bene con Eros Secchi. Come squadra abbiamo fatto una bellissima stagione, sono arrivato a gennaio e mi sono trovato benissimo con tutti, staff e compagni. Sono stato accolto benissimo. Personalmente è stata una stagione difficile ma ho avuto la fortuna di trovare un bel gruppo, con il quale misono stato molto bene. Ora ci aspettano i playoff”..

Christian Barbarini, all’esordio in Serie D: “Emozione per l’esordio? No, sono stato molo tranquillo, già dal riscaldamento, sono contento di aver esordito. Per quanto riguarda il mio campionato con le giovanili possiamo dire che abbiamo fatto bene”.

Mister Giorgio Roselli: “Record di punti per il Ligorna? I record sono fatti per essere battuti, come dicono quelli bravi. Mi interessa della crescita dei ragazzi, sono veramente contento e li ringrazierò sempre. Qualcuno non era abituato a certi livelli, qualcuno scendeva da altre categorie per ritrovare motivazioni, ma tutti hanno formato un gruppo fantastico. Dopo ogni sconfitta si sono compattati e dopo ogni vittoria sono rimasti umili, questo è quello che serve a una squadra e all’allenatore.

Due parole sugli esordienti e su coloro che hanno avuto meno spazio? Barbarini è venuto in preparazione con noi e quindi credo si meritasse questa soddisfazione. Mancuso è stato spesso con noi ed è un giocatore bravo, Maresca ha giocato pochissimo perché abbiamo Atzori come 2003, è stato un po’ penalizzato. Il ruolo del portiere, parlando di Gragnoli, è un mestiere un po’ particolare. Non è tanto la bravura, bensì la condizione e quanto si gioca per essere sempre concentrati. Filippo non giocava da tanto tempo e ogni tanto ha perso la concentrazione ma nel complesso ha fatto una buona partita. Playoff? Mi è stato chiesto chi avrei preferito tra Bra e Sanremese e ho risposto Bra, perché con loro abbiamo fatto tre partite e tre sconfitte, mentre con la Sanremese tre partite e tre vittorie. Non credo tanto nella scaramanzia, ma credo sia più difficile che venga la quarta vittoria di fila rispetto alla vittoria dopo tre sconfitte di seguito. Poi penso anche che il Bra sia la squadra più forte delle quattro, dunque se vuoi vincere i playoff devi battere il Bra”.

Ligorna-Castanese 2-1

Reti: 24’°Bacigalupo, 34° Tassotti, 40° Battistello

Ligorna: Gragnoli 6.5, Gualtieri 7 (36°Barbarini), Scannapieco (22°Garbarino), Bacigalupo, Di Masi (46°Abdelazim), Damonte, Gulli, Cericola (50°Lipani), Tassotti (30° Mancuso), Maresca, Mazzamuto.

A disposizione: Atzori, Silvestri, Serra, Barbarini, Rizzo.

CASTANESE: Oliveto, Grieco, Della Vedova (3°Urso), Lionetti (36°Arrigoni), Sorrentino, Gatelli, Ndiaye, Battistello, Costa (25°Salducco), Manfre, Milani. A disposizione: Benini, Becchi, Lomolino, Sette, Latini, Foglio.