Il compositore Francesco Filidei del Carlo Felice realizzerà un’opera lirica su “Il nome della rosa”

Genova. Il Teatro Carlo Felice parteciperà a un progetto internazionale di coproduzione con Teatro alla Scala e Opéra di Parigi per la realizzazione di una nuova opera lirica sul celebre libro di Umberto Eco “Il nome della rosa”. La composizione sarà affidata a Francesco Filidei, compositore in residenza del Carlo Felice.

“Esprimiamo grande soddisfazione per la realizzazione di un progetto internazionale – commentano il sindaco Marco Bucci e il sovrintendente Carlo Orazi – che nel valorizzare la creatività musicale contemporanea celebra nel mondo la straordinaria opera letteraria di Umberto Eco. La nuova opera debutterà al teatro alla Scala il 27 aprile 2025 e, a seguire, sarà rappresentata a Parigi e Genova. Si tratta di una ulteriore testimonianza dell’importante ruolo che il Carlo Felice svolge nel sistema musicale italiano e internazionale”.

“La prestigiosa coproduzione con la Scala di Milano e l’Opéra di Parigi conferma ancora una volta il ruolo di protagonista internazionale del Carlo Felice di Genova – commenta il presidente ligure Giovanni Toti -. Si tratta di un’operazione musicale di grande rilevanza e per il nostro teatro dell’Opera, che ha saputo conquistare questo traguardo ambito da molti altri teatri italiani, rappresenta la certificazione del livello straordinario che ha raggiunto a livello mondiale”.

“Non vediamo l’ora di assistere a questo straordinario spettacolo – aggiunge il governatore – che, dopo il debutto a Milano, il 27 aprile del 2025, sarà rappresentata a Parigi e a Genova. Per il nostro teatro dell’opera è un successo di rilevanza mondiale, per cui ringraziamo il sovrintendente Claudio Orazi. Un successo che ci riempie di orgoglio e che conferma lo straordinario percorso di crescita realizzato e i risultati conseguiti in questi anni dal Carlo Felice”.