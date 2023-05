Il brigantino Nave Italia aperto alle visite sabato 20 maggio

Genova. Nell’ambito della campagna di solidarietà 2023, Nave Italia, il brigantino di Fondazione Tender To Nave Italia, di ritorno dalla tappa savonese, sarà visitabile ai cittadini genovesi sabato 20 maggio, dalle 15 alle 18.

Salpato il 16 maggio dal porto di Savona, dopo una settimana di viaggio con i ragazzi dell’Istituto Alberghiero Pastore di Varallo per il progetto “Svelandoci…” incentrato sull’inclusione sociale degli studenti più fragili, il brigantino a vela più grande del mondo si concederà una sosta di tre giorni nel capoluogo ligure. Per l’occasione, nel pomeriggio di sabato 20 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Nave Italia, ormeggiata presso il Porto Antico – Magazzini del Cotone, sarà visitabile ai cittadini senza bisogno di prenotazione.

Si tratta della terza tappa della più ampia veleggiata solidale di Nave Italia che, salpata da La Spezia il 18 aprile scorso, in circa 7 mesi, toccherà i porti italiani di Savona, Genova, Livorno, Civitavecchia, Olbia e Cagliari. A bordo, in compagnia dell’equipaggio della Marina Militare e dello staff della Fondazione, saliranno 23 associazioni ed enti no profit del terzo settore provenienti da tutta Italia e una dal Sudafrica, per sperimentare come il metodo Nave Italia influisca positivamente sul benessere di chi vive un disagio o una disabilità.

Il 23 maggio il brigantino spiegherà nuovamente le vele alla volta di Livorno con il progetto “Giro di Boa2, Viaggio nell’immaginario” promosso dall’Associazione Gemme Dormienti di Roma e rivolto a dieci giovani pazienti che, a causa di terapie particolarmente aggressive, rischiano di perdere la possibilità di avere figli e, per tale ragione, sono affiancate dall’associazione che le tutela nel percorso di preservazione della fertilità. Attraverso attività divertenti, inclusive e sfidanti, il programma mira a favorire la riabilitazione ed incrementare l’autostima e la consapevolezza del proprio corpo e del proprio potenziale, facendo riscoprire a queste donne il senso della leggerezza.

Oltre ai numerosi progetti di solidarietà, diverse le iniziative in programma: dopo la partecipazione alla settimana Velica Internazionale “Accademia Navale e Città di Livorno” di fine aprile, il Trofeo Siad Bombola d’oro a maggio a Santa Margherita Ligure; la Festa della Marina prevista nel mese di giugno a La Spezia; il progetto “Academy to Italy!” realizzato in collaborazione con il Royal Cape Yacht Club Sailing Academy di Città del Capo, che tra giugno e luglio vedrà salire a bordo alcuni ragazzi delle township di Cape Town; la collaborazione, sempre nel mese di luglio, con Luna Rossa a Cagliari, per proseguire sino a novembre inoltrato.

TENDER TO NAVE ITALIA

Fondazione Tender To Nave Italia Ets, ente senza scopo di lucro fondato nel 2007, promuove numerosi progetti di solidarietà a favore di Associazioni non profit, Onlus, Scuole, Ospedali, Servizi sociali, Aziende pubbliche o private che sostengono azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. Mission della fondazione è combattere ogni forma di pregiudizio sulle disabilità e sul disagio sociale, abbattendo il muro dell’indifferenza e ponendosi al fianco di persone fragili che, a causa di quel pregiudizio, rischiano di finire ai margini della comunità. Gli strumenti della Fondazione sono progetti educativi e riabilitativi che vengono realizzati a bordo di un brigantino a vela battente bandiera della Marina Militare, Nave Italia, seguendo una metodologia specifica: i protagonisti a bordo sono bambini, adolescenti e adulti con disabilità, disagio psichico o disagio sociale e famigliare, che hanno ogni giorno grandi ostacoli da affrontare e che a bordo riconquistano la fiducia in sé stessi, attraverso un’esperienza che unisce prossimità e gerarchia. Dal 2007 Nave Italia ha imbarcato 7.000 persone tra passeggeri speciali, operatori e volontari dedicati e ha realizzato più di 300 progetti cresciuti in questi anni, per numero e qualità, fornendo ai beneficiari percorsi formativi e riabilitativi unici.