I bambini del Porto dei piccoli alla scoperta della stazione marittima

Genova. Un tour attraverso giochi e attività multipercorso tra i locali della Stazione Marittima di Genova per far conoscere ai bambini in cura all’ospedale, a domicilio e nelle case di accoglienza, la realtà del cuore del porto passeggeri di Genova.

È quanto ha organizzato ieri pomeriggio il Porto dei piccoli, l’organizzazione no profit che dal 2005 coniuga mare, gioco e cultura per i bambini con fragilità.

“L’attività di ieri pomeriggio ha un duplice valore per noi del Porto dei piccoli – spiega la fondatrice e direttore generale Gloria Camurati Leonardi -. In primis il benessere dei bambini che seguiamo all’Istituto Gaslini, a domicilio e nelle case di accoglienza: con questo evento cerchiamo di regalare loro qualche ora di svago e di ‘normalità’. Poi c’è la valorizzazione del porto, che come si può intuire dal nome della nostra realtà, è il nostro habitat naturale”.

Biologi marini e child play specialist (figura professionale promossa dal Porto dei piccoli con il primo corso di formazione in Italia, ndr) hanno organizzato giochi e attività multipercorso nei locali della Stazione Marittima.

In particolare sono state fornite delle mappe con varie rotte possibili per diversi tipi di viaggiatori: un turista, un subacqueo e un archeologo. Un’attività con un finale sempre diverso a seconda delle scelte fatte dai bambini.

“Siamo davvero contenti di poter dare il nostro piccolo contributo per fare passare a questi bimbi e alle loro famiglie qualche ora di svago. La Stazione Marittima è da quasi un secolo un luogo di passaggi, di volti, di storie umane, di speranze: in una parola, di umanità – commenta l’amministratore delegato di Stazioni Marittime, ing. Alberto Minoia -. Sarà sempre un onore ed un piacere per noi aprire le nostre porte ad iniziative così preziose. Siamo stati tra i primi nel lontano 2008 a sostenere l’allora “giovane” Porto dei piccoli, grazie all’entusiasmo e all’empatia di una persona speciale come è Gloria Camurati, con cui siamo in cammino da anni. E per noi è davvero qualcosa di realmente importante”.

“Iniziative come quella di ieri sono rese possibili dai sostenitori e dai partner che da 18 anni ci permettono di svolgere il nostro lavoro in modo sempre più completo e professionale – conclude Gloria Camurati Leonardi -. Per noi ogni piccolo o grande aiuto significa ore e attività in più da fare con, e per, i bambini e i ragazzi che seguiamo”.