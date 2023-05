“Ho messo gli stivali gialli”, il libro di Anna Solaro che racconta il “viaggio che non avremmo voluto fare”

Genova. “Viaggio informata (consapevole, addirittura!) e leggera (alleggerita) con un piccolo bagaglio a mano e uno interno: con quello interno si spostano i miei piedi che hanno raccolto come un retino per farfalle tutta l’esperienza che l’età mi ha donato.

È per questo che se guardo la foto e vedo Anna di qualche tempo fa che comprime in valigia l’inutile, la ringrazio, le sorrido e le voglio ancora tanto bene“.

Questo è un piccolo estratto di “Ho messo gli stivali gialli“, il libro della compianta attrice e registra teatrale Anna Solaro, scomparsa lo scorso 28 novembre dopo una lunga battaglia contro la malattia. Un libro composto dai suoi pensieri e dalle sue sue riflessioni pubblicate sui social dove ha condiviso, passo dopo passo, il suo percorso, il suo viaggio “che non avremmo voluto fare“.

Il libro, edito da ‘Il Canneto Editore”, uscirà il prossimo 26 maggio: “Quando ricevemmo la ferale notizia racchiusa nella parola cancro, Anna si mise quasi subito a scrivere dei post su Facebook, un modo per parlare in primis a sé stessa e forse inconsciamente anche agli altri. Ben presto quello che doveva e poteva essere solo uno sfogo, una liberazione da un peso opprimente, è diventato questo libro; ma anche la possibilità di parlare a un pubblico più vasto di malattia, attese, diagnosi, paure, ascolto, famiglia, indifferenza e “prendersi cura””.