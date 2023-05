Hike&Clean, domenica 14 maggio sul Monte Moro insieme per camminare e pulire i sentieri dai rifiuti

Genova. Questa domenica 14 maggio sui sentieri del Monte Moro, nel levante di Genova, si terrà la prima edizione di Hike&Clean, un progetto teso a rimuovere dagli spazi naturali i rifiuti abbandonati.

Nato da un’idea degli alpinisti Matteo Della Bordella e Massimo Faletti, è partito due anni fa come Climb&Clean, dove i fautori dell’iniziativa raggiungevano le falesie di arrampicata ripulendo le aree adiacenti insieme a volontari e appassionati “locals”, per poi godersi l’arrampicata sui tiri della falesia.

Quest’anno il progetto si arricchisce, appunto, con “Hike&Clean”. In questo caso il premio per chi si impegnerà nella pulizia sarà trascorrere qualche ora sui sentieri alle spalle della città, insieme agli appassionati e all’insegna della tutela ambientale.

Tra i testimonial anche Giovanni Storti – del trio Aldo, Giovanni e Giacomo – , Margherita Granbassi, campionessa olimpica di fioretto e ora conduttrice televisiva, e Lino Zani, produttore tv, maestro di sci, per anni consulente del ministero per gli Affari Regionali in materia di montagna.

L’evento è promosso e organizzato dal brand di montagna Karpos, in collaborazione con la società sportiva genovese Sisport, con il Cai e con Less Than 30′ From Home, progetto social che promuove le bellezze dell’immediato entroterra genovese.

Informazioni utili:

Ritrovo alle 9 al Porticciolo di Nervi (GE)

Portare pranzo al sacco, un paio di guanti e un sacco per la raccolta dei rifiuti

Chiusura lavori nel primo pomeriggio

Per rendere più efficace l’organizzazione dell’evento si invita chi voglia partecipare a pre-iscriversi compilando questo modulo .