Guanti, secchi e stivali: a Nervi la raccolta di materiale per l’emergenza in Emilia Romagna

Genova. Guanti, secchi e scope, ma non solo: detersivi, stivali di gomma, stracci e prodotti per la pulizia e l’igienizzazione. Questi sono solo alcuni degli oggetti presenti nella lista di raccolta organizzata dalla parrocchia di San Siro di Nervi per far fronte all’emergenza in Emilia Romagna, devastata dall’alluvione.

La raccolta continuerà fino a domenica 28 maggio. Dopo questa data il parroco Don Valentino partirà per le zone colpite dal cataclisma per portare direttamente nelle mani dei residenti tutti gli attrezzi raccolti, grazie all’intermediazione con la parrocchia di Lugo, uno dei paesi tra i più colpiti dal disastro.

Chi volesse contribuire, quindi, può prendere spunto dalla lista che pubblichiamo in calce e portare il materiale presso la chiesa di Nervi, dove sarà raccolto presso la cappella laterale, dove è presente una bussola per la raccolta di donazioni specifiche per questa emergenza. Continua nel frattempo la raccolta fondi della chiesa di San Siro, per cui è possibile fare una donazione all’iban che trovate nell’immagine, con la causale Emilia 2023.