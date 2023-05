Gronda alla svolta finale, il viceministro Rixi: “Entro l’estate la firma sul progetto esecutivo”

Genova. “Entro l’estate dovrebbe essere approvato il progetto esecutivo che darà il via ai lavori” della Gronda. L’annuncio è arrivato oggi dal viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, a margine del Mare Global Forum a Palazzo Tursi.

Dopo l’avvio del cosiddetto lotto zero, preparatorio all’avvio degli scavi delle gallerie, mancano ancora due passaggi per considerare davvero in marcia la grande opera: il via libera del Consiglio dei lavori pubblici all’aggiornamento del progetto esecutivo, redatto ormai più di cinque anni fa, e la firma finale del ministero delle Infrastrutture. A valle di questi adempimenti si potrà partire col primo lotto dei lavori e l’impresa entrerà quindi nel vivo.

“Attendiamo i tempi del Consiglio superiore dei lavori pubblici che è un organismo indipendente – ricorda oggi il viceministro Rixi -. Però per la prima volta nella storia ha avuto i progetti, ci sta lavorando e ha assicurato che entro la fine dell’estate darà il suo via libera“. Per ultimare l’opera, secondo Autostrade, ci vorranno dieci anni. La scadenza sarà rispettata? “I tempi li vediamo nel momento in cui si aprono i cantieri – replica il braccio destro di Salvini -. Non tutte le autorizzazioni dipendono dal mio ministero”.

Sono due i cantieri entrati in attività negli ultimi giorni del 2022, gestiti da Amplia, società di Autostrade: quello nell’area Torbella, accanto al tratto terminale dell’autostrada A12 sulle alture di Rivarolo, e quello di fronte al campo nomadi di Bolzaneto, dove sbucherà l’ultima galleria prima del nuovo viadotto sul Polcevera. Altre tre aree interessate saranno i campi operativi nelle valli Leira e Cerusa e il campo base da allestire nell’area ex Colisa, sotto Coronata. Questi lavori dureranno circa un anno.

Si comincia con lavori di pulizia, sfalcio e taglio di arbusti, recinzioni, opere idrauliche minori per assicurare il deflusso delle acque provenienti dai versanti e allestimenti preliminari. L’area Torbella sarà utilizzata come nodo a partire dal quale verranno scavate con metodi tradizionali le gallerie della “A7 bis”, cioè il tratto che garantirà il collegamento in fluidità tra la bretella Vesima-Bolzaneto e il casello di Genova Ovest. Il lotto zero prevede anche le opere di sostegno dell’imbocco sud delle gallerie Bric du Vento e Forte Diamante lato Genova.

Alla confluenza tra il torrente Burla e il Polcevera, accanto a via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, prende vita il cantiere industriale dedicato alla realizzazione della spalla del futuro “viadotto Genova“, il ponte strallato che attraverserà la vallata nei pressi del casello di Bolzaneto. Questa sarà l’area di assemblaggio delle “talpe” impiegate per lo scavo meccanizzato delle gallerie naturali provenienti dal Ponente. In questi mesi vengono create le piste di lavoro per l’esecuzione delle “berlinesi” dell’imbocco est delle gallerie Monterosso.

Resta ancora parzialmente da sciogliere anche il nodo degli extra-costi rispetto ai 4,3 miliardi già messi in programma da Autostrade, che non dovranno ricadere sui pedaggi pagati dagli utenti secondo la volontà politica del governo Meloni.