Graffiti e arte urbana a Pra’, 10 artisti colorano i muri dei giardini di via Cravasco

Genova. Per gli appassionati di graffiti e arte urbana, appuntamento sabato 13 maggio a Pra’. Dieci artisti, provenienti da tutta Italia, coloreranno i muri dei giardini di via Cravasco.

Nella cornice del Cravastreet festival, organizzato dal comitato di via Cravasco, si svolgerà il “Get down” graffiti jam, organizzato dall’artista genovese Antonio Roisone per promuovere la libera espressione e valorizzare uno spazio cittadino fruibile grazie al volontariato.

La manifestazione avrà inizio già dalla mattina ma vedrà il suo culmine tra le 15 e le 19 dove, oltre alla performance dei writer, ci sarà uno spettacolo di break dance, animazioni e giochi per bambini e street food.

Gli artisti dipingeranno un muro di 65 metri per 3, senza un tema prevalente condividendo un’unità cromatica che legherà i lavori in un’unica grande opera, dando così dignità agli artisti e alla loro libertà espressiva e promuovendo il progetto di creazione di spazi di libera espressione del comitato di via Cravasco.

Il progetto muri liberi, nato da un’idea di Roisone che da anni promuove questa iniziativa a livello istituzionale, è diventato realtà grazie al lavoro del Municipio Ponente, del circolo Arci Pianacci e dei due muralisti di Genova Voltri Giuliogol e Drina.

Ai muri di via Novella il comitato di via Cravasco ha voluto aggiungere quello dei giardini della via, arricchendo e ampliando lo spazio di libera espressione disponibile per gli artisti di aerosol art che vogliono operare rispettando la legalità.

Info

Per ulteriori informazioni sugli appuntamenti e sul programma della giornata si può consultare la pagina istagram dell’evento get_down_graffiti_jam.