‘Golia’, il documentario sulla tragedia della Diga di Molare debutta a Rossiglione

Genova. Fu una delle più grandi tragedie italiane del secolo scorso ma passò quasi in silenzio e fu presto dimenticata, tranne dalle comunità che vennero sconvolte dal quel terribile incidente. Parliamo del disastro di Molare, avvenuto il 13 agosto del 1935, quando eccezionali piogge condensate in poche ore fecero di fatto cedere una delle dighe costruite pochi mesi prima per realizzare l’invaso artificiale del lago di Ortiglieto, tra Rossiglione e, appunto Molare.

Un incidente dalle dimensioni enormi: rotta una di queste dighe, non la principale, si riversarono a valle circa 30 milioni di metri cubi d’acqua che arrivarono fino a Ovada e oltre, distruggendo ponti, paesi e edifici di ogni genere. Le vittime ufficiali furono 111: molti corpi dei dispersi furono trovati solamente anni dopo. Un episodio che molti considerano il ‘Vajont ligure’, ma che molto presto è andato dimenticato, e poco raccontato: il regime da tempo propagandava la forza autarchica del paese, e questa macchia non doveva prendere spazio.

Sono tante le ipotesi alla base del disastro, la prima su tutte fu quella che mette sul banco degli imputati la qualità della costruzione e la volontà di ‘derogare’ al progetto originario, con l’aggiunta di diversi metri di quota in più, che probabilmente furono decisivi per il cedimento strutturale della seconda diga resasi necessaria. Il processo che ne seguì, però, non portò a condanne. La diga principale, a Molare, è oggi ancora in piedi, testimone silenzioso di quel disastro.

La locandina dell'evento

Oggi se ne torna a parlare grazie ‘Golia – perchè non riaccada mai più“, il documentario di Edoardo Nervi dedicato a quella immane tragedia che ha segnato diverse generazioni di “valligiani”. L’incontro, organizzato dal gruppo “Cittadini informati Rossiglione” si terrà giovedì 11 maggio alle ore 21 presso la sala polivalente di Rossiglione. “Dopo 3 anni di inattività a causa della pandemia, torniamo finalmente nel teatro del nostro comune per un appuntamento a cui teniamo molto – scrivono i Cittadini Informati – Dopo il grande successo della “prima” ad Ovada, avremo l’occasione di vedere il documentario insieme all’autore e a esperti del settore che potranno spiegare e raccontare nel dettaglio una tragedia che non deve essere dimenticata. E che, senza dubbio, ha purtroppo molti legami con il nostro presente“.

L’accesso alla sala è gratuito, fino ad esaurimento posti.

(Immagine di copertina https://www.stava1985.it/il-disastro-di-molare/)