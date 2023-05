Gli Inti-Illimani ai Giardini Luzzati venerdì 12 maggio

Genova. Venerdì 12 maggio alle ore 19 i Giardini Luzzati, in collaborazione con Boavida, ospiteranno il concerto dello storico gruppo cileno Inti-Illimani. L’evento, che vedrà l’ensemble sudamericana esibirsi insieme a Giulio Wilson nell’Agua world tour 2023, dopo il “Vale la pena tour” che li ha visti protagonisti lo scorso anno nei teatri italiani, si inserisce nell’ambito delle iniziative in ricordo del cinquantennale del colpo di Stato in Cile, avvenuto l’11 settembre 1973.

La celebre band festeggia mezzo secolo di vita fra vecchi e nuovi membri. Il concerto è organizzato dal Goa Boa. L’ingresso è libero.

Il concerto inaugurerà una serie di iniziative attraverso le quali Giardini Luzzati – Spazio comune intende mantenere viva la memoria del golpe, del rovesciamento del governo presieduto da Salvador Allende. Dal 12 al 25 giugno presso l’area archeologica dei Luzzati sarà possibile visitare la mostra fotografica collettiva “Movimenti in Rivolta, dal G8 di Genova all’Estadillo Social cileno 2001-2019”, organizzato in collaborazione con il Festival internazionale di poesia “Poevisioni”. Saranno esposte opere di Carlo Maccheroni, Papel Salado, Fernando Downing e Maurizio Fantoni Minnella. Più avanti, in occasione delle giornate commemorative tra il 9 e il 13 settembre, verranno proposte giornate di approfondimento storico-culturale, incontri e convegni organizzati dal giornale di società civile “La Città”, con la direzione editoriale di Luca Borzani (confermata, tra le altre, la presenza del muralista Mono Carrasco).

Altri dettagli su www.goaboa.it