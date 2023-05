Gita scolastica da 1000 euro ad alunno, la protesta degli studenti: “Inaccettabile ingiustizia”

Genova. Sta creando polemica in queste ore la notizia del caso della gita scolastica del Liceo Colombo, il cui costo per ogni alunno sarebbe compreso tra gli ottocento e i mille euro. Una situazione che ha immediatamente messo in allarme le organizzazioni studentesche che si stanno opponendo a questa scelata.

“È impensabile – dice Francesco Devoti, Coordinatore Metropolitano della Rete Studenti Genova – che si chieda alle famiglie di studenti e studentesse di contribuire, per un viaggio d’istruzione, per cifre comprese tra gli ottocento e i mille euro. Si tratta di una situazione che evidenzia la mancanza di attenzione verso le fasce meno abbienti e una visione intrinsecamente classista della scuola. Non è possibile che tutto questo venga ritenuto normale. La rabbia è molta, stare in silenzio di fronte a questi eventi vorrebbe dire rimanere indifferenti di fronte alle diseguaglianze che ci circondano, che vanno chiamate con il loro nome: ingiustizie. Questo sono. Non può chiamarsi pubblica una scuola che permette di godere di esperienze belle e formative come i viaggi d’istruzione solo a chi può permetterselo, privandone, di fatto, chi si trova in situazioni di difficoltà.”

La rabbia del sindacato studentesco non s’è fatta attendere, quindi, e la richiesta di misure di inclusività “è quanto mai urgente”. “I viaggi d’istruzione – aggiunge Cesare Barbano, Responsabile Organizzazione della Rete di Genova – sono un momento formativo e importante, non è accettabile pensare che solo chi più ha si possa avvalere di questa opportunità. È necessario che le istituzioni intervengano per limitare, fino a eradicare del tutto, situazioni del genere, che evidenziano le storture del nostro sistema e dimostrano plasticamente la scarsa attenzione verso quella funzione di ascensore sociale che la scuola sta via via perdendo. Esigiamo di essere ascoltati e ascoltate: l’istruzione non deve essere un privilegio di pochi e poche, ma un diritto di tutti e tutte.”