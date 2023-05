Giro d’Italia, incidenti a raffica durante la tappa in Liguria: brutte cadute e ciclisti in ospedale

Bargagli. Serie di incidenti durante la tappa Camaiore-Tortona del Giro d’Italia, la più lunga di questa edizione, che ha attraversato il Levante ligure toccando diverse vallate dell’entroterra.

Nei pressi della Colla di Boasi, tra Bargagli e la Val Fontanabuona, la maglia rosa Geraint Thomas, britannico della Ineos Grenadiers, è caduto in curva e ha travolto Alessandro Covi della UAE Team Emirates. Nello scontro è rimasto coinvolto Tao Geoghegan Hart, connazionale e compagno di squadra di Thomas, che è stato portato via in ambulanza. Giro finito per lui.

Pochi chilometri dopo, vicino a Montoggio, Oscar Rodriguez della Movistar è uscito fuori strada e ha preso in pieno il palo di un cartello stradale. Anche per lui corsa finita e trasferimento in ambulanza.

“È stata una discesa scivolosa, non so cosa successo in occasione della caduta. Io sono caduto sopra un corridore dell’UAE Emirates, ma dietro di me c’erano Geoghegan Hart e Sivakov. Tao si è fatto davvero male, stava andando fortissimo e perderlo è un colpo durissimo per tutta la squadra. Spero stia bene e torni presto. Io da un punto di vista personale sono stato fortunato ad avere un atterraggio morbido”, ha detto la maglia rosa Geraint Thomas ai microfoni Rai Sport al termine dell’undicesima tappa del Giro d’Italia. “Roglic? Ho visto che anche lui aveva un taglio sulla gamba all’altezza dell’anca, è anche un po’ gonfio – ha aggiunto il capitano dell’Ineos Grenadiers – Mi ha detto che sta bene però è stata dura anche per lui. Spero che possa continuare”.