Giro d’Italia in Liguria: la val Fontanabuona si tinge di rosa, ecco le modifiche alla viabilità

Genova. La val Fontanabuona si tinge di rosa per il passaggio oggi dell’undicesima tappa del Giro d’Italia Camaiore-Tortona, la più lunga di questa edizione: 219 km. La carovana ciclistica del Giro una volta giunta a Sestri Levante e Chiavari dal passo del Bracco, passerà nell’entroterra del golfo del Tigullio, attraversando Carasco, Cicagna e i paesi della Val Fontanabuona. Affrontata la breve ascesa di Colla di Boasi scenderà quindi a Montoggio e Busalla, verso il passo della Castagnola. Dopo il successo di ieri del danese Cort Nielsen, la classifica generale non è cambiata. L’uomo da battere resta Geraint Thomas. Stamattina altri abbandoni per Covid, dopo la positività di giorni scorsi del favorito Evenepoel.

Si riparte con Geraint Thomas in maglia rosa. Il 36enne gallese di Ineos-Grenadiers ha 2” di vantaggio su Primoz Roglic (Slo, Jumbo-Visma) e 5” sul compagno di squadra e connazionale Tao Geoghegan Hart. Quarto Almeida a 22”, quinto Leknessund a 35”, sesto Damiano Caruso a 1’28”. Poi Kamna a 1’52”, Sivakov a 2’15”, Dunbar a 2’32”, Arensman a 2’32”. Così le altre classifiche: Jonathan Milan ha la maglia ciclamino dei punti, Davide Bais quella azzurra della montagna. Il miglior giovane – maglia bianca – è Joao Almeida. A squadre comanda Ineos-Grenadiers.

Dal punto di vista della viabilità sarà necessario chiudere due caselli autostradali sulla A7 Serravalle-Genova. Dalle 13 alle 17 sarà chiusa la stazione di Busalla, in uscita per chi proviene da Genova e da Milano/Serravalle. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ronco Scrivia. Dalle 14 alle 17 sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.

La corsa ciclistica transiterà nella provincia di Genova dal Passo del Bracco, nel Comune di Carro, indicativamente verso le ore 13.10, raggiungendo Sestri Levante (ore 14.05 circa) e Chiavari (ore 14.14) da dove imboccherà la SP225 della Val Fontanabuona in direzione Genova. Giunti a Ferriere (ore 14.56 circa), i ciclisti transiteranno nella galleria della Colla (15.20 circa) per dirigersi a Montoggio (ore 15.37), Casella (ore 15.44 circa), Busalla (ore 15.53 circa), Borgo Fornari (ore 15.55 circa) dove proseguiranno per il Passo della Castagnola. I tratti di strada interessati al passaggio degli atleti verranno chiusi al traffico veicolare indicativamente 2 ore e mezza prima e verranno riaperti 15 minuti dopo il transito dell’auto riportante il segnale “Fine gara ciclistica”. Le modifiche riguarderanno anche i mezzi Amt.

Diverse le iniziative collaterali sul territorio. A Moconesi, frazione Gattorna, è previsto l’allestimento di un maxischermo. Oltre a questo il concorso ‘Moconesi saluta il Giro’, per premiare i balconi e le vetrine più belle allestite. Per ingannare l’attesa quindi, ‘Aperitivo in rosa’, realizzato con la collaborazione della Camera di Commercio di Genova e la presenza dello chef Alessandro Dentone.

A Cicagna, in piazza Caduti e piazza Garibaldi, saranno presenti punti ristoro. Durante la giornata, tra l’altro, verranno organizzate sfide sui rulli con la presenza dell’ex professionista Luca Raggio.

A San Colombano Certenoli, in piazza dello Sport, sarà coinvolto l’Istituto professionale Marsano. La sezione dell’alberghiero preparerà un aperitivo e dolci a tema, mentre quella agraria si occuperà di allestire composizioni floreali.