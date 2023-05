Giro d’Italia, il trofeo viaggia da Sestri Levante a Brignole su un treno regionale “speciale”

Genova. Il Trofeo Senza Fine, destinato al vincitore del Giro d’Italia 2023, ha viaggiato oggi da Sestri Levante a Genova Brignole su su un treno Pop del Regionale di Trenitalia con una livrea rosa in onore della prestigiosa gara ciclistica italiana.

Il treno straordinario allestito in occasione dell’undicesima tappa Camaiore–Tortona di questa 106° edizione del Giro è partito dalla stazione di Sestri Levante affiancando i ciclisti lungo il percorso nel tratto scenografico di costa ligure tra Sestri Levante e Chiavari.

Presenti a bordo, per Trenitalia, Sabrina De Filippis, Direttrice Business Regionale, Ermanno Russo, Responsabile Commerciale Direzione Business Regionale e la Direttrice Regionale Liguria Giovanna Braghieri insieme alla madrina Elena Santarelli e all’ospite speciale Luca Argentero.

Trenitalia è anche sponsor della Maglia verde Ride Green assegnata al vincitore della Classifica prova regolarità a squadre. Trenitalia è presente in tutti i villaggi del Giro d’Italia, con uno stand alla partenza e all’arrivo delle diverse tappe.

Anche quest’anno, inoltre, Trenitalia partecipa con il proprio team di ciclisti al Giro-E, l’evento eco-sostenibile dedicato alle biciclette a pedalata assistita che si svolge parallelamente alla Corsa Rosa e che offre agli appassionati di ciclismo la possibilità di vivere un’esperienza emozionante, percorrendo parte del tracciato di gara dei professionisti.

Il regionale di Trenitalia in Liguria e anche la regione stessa hanno una spiccata vocazione ciclistica. I treni infatti possono ospitare a bordo anche le biciclette, ad esempio i nuovi Rock sono dotati ognuno di nove posti bici e i nuovi Pop, sei posti bici e prese elettriche per ricaricare i modelli di nuova generazione per un totale di 2.200 posti messi a disposizione ogni giorno.

Per gli amanti delle bici Trenitalia ha dedicato anche un travel book sulle Ciclovie con le più belle ciclovie a portata di stazione, consultabili su Trenitalia.com e disponibili, eccezionalmente in edizione speciale Giro d’Italia, presso i villaggi di partenza e arrivo delle tappe.