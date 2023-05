Giornata dell’infermiere, in Liguria sono oltre 14mila: entro l’estate selezione per 400 nuovi profili

Genova. “La giornata internazionale dell’infermiere è l’occasione per ribadire come questa figura sia strategica per il nostro sistema sanitario regionale. Si sta avvicinando progressivamente la riorganizzazione del territorio attraverso ospedali di comunità, case di comunità, centrali operative territoriali e la nascita del numero 116117 con il quale si fornisce lo strumento per la presa in carico della cronicità” così l’assessore alla Sanità intervenendo alla presentazione della Giornata Internazionale dell’Infermiere che si celebra anche in Liguria domani, venerdì 12 maggio.

E prosegue: “Al centro di questa piccola rivoluzione c’è proprio la figura dell’infermiere. Immaginiamo per esempio l’attività dell’infermiere di famiglia e di comunità, che porta e porterà tutte le competenze sanitarie di ordine infermieristico molto vicino al cittadino oltre a tutto il personale che lavorerà in queste nuove realtà territoriali. Regione Liguria ha sempre creduto molto nella figura dell’infermiere come tessuto connettivo del mondo sanitario e tutto ciò lo abbiamo ancora di più compreso durante la pandemia Covid: la tenuta del sistema è stata garantita dall’abnegazione anche di queste figure professionali. Un’ulteriore area di innovazione è l’auto infermierizzata (auto India) che si affianca e non sostituisce l’auto medica, ma la supporta potenziando l’offerta sanitaria emergenziale sul territorio. Ed è per questo che è necessario investire su questa figura. Da settembre 2022 in Liguria sono stati assunti ben 1300 nuovi infermieri, entro l’estate si concluderà la selezione di 400 nuovi profili nel concorso unificato Asl 1-Asl 2, nel Levante ligure si stanno concludendo ulteriori assunzioni che attingono dalla graduatoria e nell’area metropolitana genovese sono imminenti nuovi concorsi”.

‘Il talento degli infermieri – Arte e Scienza in evoluzione’ è lo slogan scelto dalla FNOPI (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche) per l’edizione 2023. La motivazione trae spunto dall’attenzione riservata alle professioni infermieristiche da parte dei promotori di “Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023”. Un’operazione che ben si salda con gli sforzi compiuti dalla FNOPI per promuovere il valore culturale e scientifico della Professione, a tutti i livelli. E questi valori sono stati coniugati anche a livello ligure e genovese. In vista della Giornata Internazionale dell’Infermiere, sono state presentate le circa 30 attività messe a disposizione degli infermieri dal 6 al 19 maggio per celebrare questa ricorrenza da associazioni, enti, ed organizzazioni del territorio ligure per trovare nei momenti ludici/ricreativi momenti di condivisione anche professionali con tante realtà che si incontrano. L’idea di fondo è quella del “team building”, spesso applicato in ambiti aziendali per favorire la sempre maggior collaborazione fra i dipendenti.

“Per il terzo anno consecutivo ecco un ricco palinsesto di eventi, in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, organizzati da OPI Genova con il patrocinio e supporto di Regione Liguria per il giorno 12 maggio 2023 – dichiara Carmelo Gagliano Coordinatore regionale OPI Liguria Carmelo Gagliano – Gli infermieri della provincia di Genova festeggeranno la giornata internazionale degli infermieri trascorrendo del tempo libero insieme condividendo esperienze e momenti. Questo progetto è stato realizzato attraverso la sensibilità delle Istituzioni cittadine, di diverse associazioni ed enti vari grazie ai quali gli infermieri potranno conoscere le bellezze del territorio tramite visite guidate, attività sportive e tanto altro con l’obiettivo di condivisione, aggregazione e restituire così un senso a quel periodo così difficile dell’emergenza Covid e rilanciare l’assistenza e il rapporto con i cittadini verso un nuovo inizio”.

“Questa figura professionale ha un valore particolare perché ha vissuto anche periodi difficili: si è dovuta continuamente aggiornare e riconvertire a seguito di cambi dei governi organizzativi – ha sottolineato Luciano Grasso Health City Manager del Comune di Genova – Giornate come questa sono dunque importanti per ricordarlo. La Sanità è competenza di Regione, ma come Comune ci occupiamo del benessere collettivo dei cittadini e ovviamente il profilo dell’infermiere si inserisce a pieno titolo in questa attenzione”.

In Liguria gli iscritti all’OPI-Ordine delle Professioni Infermieristiche sono 14.356 (nello spezzino 2.075, nell’imperiese 1.586, nel savonese 2.533, nell’area metropolitana genovese 8.162); di questi, 11.016 sono impiegati nel servizio sanitario regionale (Asl 1 – 1.183; Asl 2 – 1.948; Asl 3 – 1.661; Asl 4 – 905; Asl 5 – 1.123; Galliera – 697; Evangelico – 253; San Martino – 2303; Gaslini 943). A questi numeri devono essere aggiunte le ulteriori assunzioni tramite graduatoria che sono in corso in Asl 4 e Asl 5 in seguito al concorso del settembre 2022. Graduatorie esaurite invece in area metropolitana genovese e nel ponente ligure. Per l’area metropolitana è allo studio un concorso mentre per il ponente ligure è stato indetto il 3 maggio un concorso unificato per Asl 1 e Asl 2 per un totale di 436 posti il cui bando scade il primo giugno con la data delle prove concorsuali ancora da stabilirsi. Da settembre 2022 è in corso un importante campagna di assunzioni su tutto il territorio regionale fatta di 1.317 contrattualizzazioni a tempo indeterminato.

E gli infermieri saranno protagonisti, tra gli altri, del Gaslini Open Day in programma sabato 13 maggio dalle ore 10.00 alle 16.00 presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria in piazza De Ferrari. L’ospedale pediatrico genovese si aprirà alle famiglie con una serie di momenti di formazione e informazione pensati per rispondere alle esigenze più comuni dei genitori in ambito pediatrico. I momenti di incontro e formazione saranno condotti da infermieri pediatrici, fisioterapisti, ostetriche, tecnici di laboratorio, logopedisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti sociali e saranno articolati in una decina di stand.

“L’infermiere è colui o colei che si occupa della risposta umana al bisogno di salute in questo rappresenta una figura fondamentale per la salute delle persone – dichiara Silvia Scelsi Direttrice delle Professioni Sanitarie dell’Istituto Giannina Gaslini – sia nella promozione nella prevenzione che nella cura e nel mantenimento della qualità della vita quando si instaurano condizioni di cronicità. Rappresenta anche la professione di snodo che ha contatto con tutti gli altri professionisti che contribuiscono direttamente o indirettamente al processo di cura. Per questo sabato il Gaslini mette in campo tutte le professioni e parla ai cittadini rispetto al contributo che può dare per la promozione e la prevenzione della salute dei bambini e delle loro famiglie”.

Si spazierà dalla gestione delle problematiche più comuni nell’infanzia (febbre, mal d’orecchio, vomito, sonno sicuro) alle tecniche di lavaggio nasale. Dalla prevenzione degli incidenti domestici all’allattamento al seno. Senza dimenticare l’importanza delle tecniche di protezione e coinvolgimento del piccolo sottoposto a esami radiologici e sulle modalità di somministrazione dell’aerosol.