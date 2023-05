Ghettoblaster: la rassegna musicale in piazza don Gallo sabato 6 maggio

Genova. L’appuntamento è per sabato 6 maggio in piazza Don Gallo. Tutto pronto per l’ottava edizione di Ghettoblaster 2023, la rassegna musicale proposta da San Marcellino, quest’anno in collaborazione con i comitati di quartiere di Prè e di via del Campo

Ghettoblaster quest’anno farà parte di una serie di proposte culturali dei comitati di quartiere di Prè e di via del Campo, una grande festa che è il risultato di una collaborazione fraterna che ha coinvolto molte associazioni e persone che vivono e lavorano nel quartiere. Uno spazio condiviso dove ci saranno palchi per fare musica in diverse piazze, visite guidate, artigianato e tante associazioni che presenteranno il loro lavoro. Una occasione d’incontro e partecipazione per la cittadinanza che si rinnova ogni anno dal lontano 2016 in piazza Don Gallo.

L’arte e la musica funzionano come territori per costruire comunità. Con questa convinzione, e con la gioia di aver partecipato attivamente alla costruzione della giornata con il comitato di via del Campo, noi faremo la nostra parte con Ghettoblaster portando, come sempre, sul palco artisti conosciuti, sconosciuti, esordienti e i Moto Perpetuo, collettivo del laboratorio di musica di San Marcellino.

Ghettoblaster, con gli anni è diventato non solo un palco, ma un percorso che ha visto gruppi, musicisti e artisti appartenenti a diversi generi musicali, diverse origini e provenienze partecipare senza limiti o barriere a una manifestazione che racconta una vita, un’arte, un’espressione e con questo raccontare va oltre le barriere della cultura, dell’origine e della quotidianità.

Sul palco si esibiranno: Trillargento, Dovevivevate, Anais, Sconvoltri, Bobby Soul & Blind Bonobos, Tomaso Chiarella, Five Days, Uhuru, Raffaele Rebaudengo, Gnu, Quartet e Filoq e non mancherà il Collettivo Moto Perpetuo, band del laboratorio di musica di San Marcellino. Presenta: Martino Serra.

Il Festival si svolge dalle 15 alle 20. Ingresso libero e gratuito.