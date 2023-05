Genova negli Stati Uniti: incontri paralleli a The Ocean Race tra New York, Boston e Newport

Genova ha “firmato” un’altra importante tappa del proprio giro del mondo al fianco di The Ocean Race. Nello Stato del Rhode Island la delegazione genovese, affiancata dall’Agenzia In Liguria, ha sviluppato una serie di importanti incontri con autorità, imprenditori, stakeholders del turismo e mondo accademico.

Il Pavilion di Genova nel cuore dell’Ocean Live Park, allestito nel Fort Adams State Park di Newport, è come sempre il punto di incontro con migliaia di visitatori che già sono entrati “virtualmente” in contatto con le eccellenze di Genova e della Liguria, per scoprire turismo, cultura, enogastronomia e sport. Genova raccontata come destinazione olistica da visitare ma anche come luogo per studiare, lavorare, investire e vivere. Non solo la ricchezza culturale e naturalistica, ma anche le opportunità di sviluppo economico.

In tal senso la delegazione genovese, guidata dal vicesindaco Pietro Piciocchi, si è mossa a tutto campo tra New York, Boston e Newport in una serie di preziosi contatti. Con la Sindaca di Boston, Michelle Wu, il team genovese ha approfondito temi legati alla sostenibilità e all’innovazione. Poi è stato ricevuto nel Consolato italiano all’interno del Federal Reserve Bank Building di Boston. Nel corso del pranzo offerto dal console Arnaldo Minuti ed organizzato da Lydia Klenova, Pietro Piciocchi, affiancato dall’ammiraglio Massimiliano Nannini e da Gloria Piaggio, direttrice delle politiche culturali del Comune di Genova, hanno discusso di possibili sviluppi nei rapporti tra Genova e Boston, individuando opportunità nei campi della cultura, dell’innovazione tecnologica, della blue economy.

La delegazione si è poi recata alla Northeastern University insieme alle professoresse Laura Gaggero e Paola Dameri che avevano nel frattempo incontrato i professori Mattia Acetoso e Franco Mormando del Department of Humanities grazie all’iniziativa del Consolato. Il noto professore Alessandro Vespignani ha illustrato gli ultimi sviluppi delle ricerche connesse all’applicazione della statistica alla costruzione di modelli predittivi, applicabili tra l’altro al mondo dell’arte. Nel corso di una interessante conversazione si è individuato il tema dell’analisi della lettura come possibile argomento di una conferenza da tenersi nel corso dell’anno di Genova capitale del libro.

La visita è proseguita nel Cambridge Innovation Center (CIC) 42n Advisors, dove Arrigo Botta, Roberto Dolci, Alberto Nobili e Rudy Gatta hanno illustrato opportunità e regole d’accesso al mercato USA per le aziende italiane. Presenti anche Stefano Pagani e Roberto Guerrini di Biodesign Foundation. “Si è deciso – spiega Gloria Piaggio – di organizzare degli incontri online con aziende, start up e spinoff italiane per creare un ponte di sviluppi futuri”.

La delegazione dell’Università di Genova ha incontrato la professoressa Francesca Seta della Boston University, collegandosi online con i professori Pocar, Sorbo e Malaguti di UMass Amherst. “Abbiamo concordato sviluppi congiunti di master, corsi e scambi di studenti”, sottolinea Paola Dameri, prorettore alla cooperazione internazionale e Smart city. La delegazione ha partecipato anche al settimanale networking del “Venture Caffè”, incontrando giovani imprenditori e rappresentanti dell’accademia. L’intensa giornata si è chiusa con la cena, ospitata dal console, cui hanno partecipato rappresentanti della comunità italiana tra cui la giovane avvocatessa Bianca Urbani che sta completando il master a Harvard.

“Sono molto orgoglioso di aver rappresentato Genova in questa straordinaria occasione di promozione in una vetrina internazionale”, sottolinea il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi. “La nostra città si sta preparando a ospitare il “Grand finale” della regata più sfidante al mondo che è stata per noi una straordinaria occasione di promozione all’estero. Ci sta permettendo di portare le nostre eccellenze, far scoprire le bellezze del nostro territorio, comunicare i nuovi progetti di rilancio della nostra città, a partire dal grande patrimonio storico degli antichi forti fino alle attività collegate al mare. Il viaggio al fianco di The Ocean Race è fondamentale per attrarre non solo sempre maggiori flussi turistici, ma anche per promuovere l’immagine della nostra città come meta internazionale e proiettata verso il futuro”.

Grande successo ha fatto registrare anche la missione a New York. Più di 100 tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti di settore hanno partecipato a “Liguria meets New York”, incontro organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con Enit New York e il contributo del Comites, comitato italiani all’estero. Grande successo anche per la partecipatissima tappa del Campionato mondiale del Pesto al mortaio a cui hanno preso parte dieci tour operator, giudicati da alcuni componenti del Comites e guidati dallo chef Roberto Panizza che poi si è ripetuto nell’Ocean Live di Newport con un pubblico d’eccezione.

Al Pavilion di Genova l’Agenzia in Liguria, in collaborazione con Enit e Comune di Genova, ha promosso ieri una presentazione della nostra regione e delle sue peculiarità turistiche in termini di ricettività e attrattività. Numeri, immagini, tutti i colori della Liguria. Sono i tre pilastri della presentazione dedicata a Tour operator, agenzie di viaggio e stampa specializzata che hanno potuto apprezzare le caratteristiche della nostra terra, tra bellezze naturali e storico-artistiche, con un particolare accento sulle destinazioni meno conosciute dal turismo americano.

“Complimenti a Genova per il suo magnifico Pavilion che ci sta affiancando in ogni tappa”, sottolinea Richard Brisius, ceo di The Ocean Race. “Rappresenta una straordinaria promozione per le eccellenze del vostro territorio. Anche qui a Newport è un punto di riferimento importante, molto visitato dal pubblico e ricco di eventi. Tappa dopo tappa è sempre più alta l’attenzione per Genova e per il Grand Finale che per la prima volta arriverà nella vostra città proprio nell’anno del 50° compleanno di questa storica regata”.

E anche a Genova, dove è in corso la Festa dello Sport al Porto Antico, è tutto pronto per vivere le emozioni della partenza da Newport delle barche che prenderanno la rotta verso l’Europa. Domenica sera alle ore 19.10 si balla il “country” sul palco della Festa vicino a Palazzo San Giorgio e al maxischermo dove alle 20.05 si vedrà la partenza in Diretta da Newport. A seguire i balli Swing. Una festa a “stelle e strisce” insomma in attesa del Grand Finale che renderà Genova capitale mondiale della vela dal 24 giugno al 2 luglio prossimi.