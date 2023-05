Genova Blue District, martedì 23 il career day con Spediporto

Genova. Martedì 23 maggio, dalle 9.30, nella sede di via del Molo 65R, il Genova Blue District ospita il Carreer day con Spediporto, l’associazione che riunisce oltre 400 tra case di spedizione, aziende di trasporti e aziende di magazzinaggio.

«Dopo l’ottima riuscita e la grande affluenza di partecipanti del Carreer day con Genova for yachting della scorsa settimana – commenta l’assessore al porto Francesco Maresca – proseguono gli incontri di orientamento e reclutamento con una realtà importante per il comparto dell’economia del mare come Spediporto. I rappresentanti dell’associazione incontreranno diplomati e laureati per tirocini e assunzioni in un ampio panorama di aziende. Mettere a contatto diretto tutti i soggetti dell’economia del mare, in primis le aziende, con i giovani è strategico per fare conoscere non solo le opportunità lavorative, ma anche per dare un concreto approccio ai tantissimi ambiti di sviluppo di un comparto che storicamente ha visto Genova in un ruolo di punta a livello internazionale».

Il Carreer day è aperto a: diplomati in Logistica – Amministrazione – Agraria – Chimica – Informatica; persone con esperienza nell’ambito import/export e in quello delle case di spedizione; laureati e studenti di Economia – Informatica – Matematica – Scienze Politiche – Lingue. Al termine della presentazione gli interessati potranno fare colloqui per raccogliere informazioni e candidarsi per le ricerche in atto.

Per partecipare ai colloqui, è necessario iscriversi a: https://forms.gle/tW82c1NAsKkXLMJ66