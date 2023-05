Genova, Barbara lancia la campagna fondi online per il suo Matteo: “Un’auto a misura di disabile”

Genova. “Ciao, mi chiamo Barbara e sono la mamma di 4 ragazzi : Giulia, Francesco, Andrea e Matteo, il più piccolo dei miei figli. Andrea l’ho perso appena nato per un tragico incidente e pensavo che non potesse esserci un dolore più grande di questo. Pochi anni dopo, è nato Matteo”.

Inizia così il racconto di Barbara Bagnale, genovese, che di fronte alle difficoltà e alla malattia di Matteo – al piccolo è stata diagnosticata una lesione nel cervello compatibile con una paralisi cerebrale infantile – ha deciso di avviare una raccolta fondi su GoFundMe che servirà per l’acquisto di un mezzo speciale per trasportare con più agilità il piccolo che oggi ha 8 anni.

“Matteo non è in grado di muoversi autonomamente né di vedere o comunicare. Fino ad oggi siamo riusciti a effettuare i nostri spostamenti in auto smontando la sua sedia posturale, caricandolo nel bagagliaio e tenendolo in braccio per tutto il tragitto, ma la cosa non è più fattibile sia per il peso di Matteo, sia per la sua sicurezza” spiega la mamma di Matteo.

La richiesta di aiuto ha generato subito una grande solidarietà, al momento sono stati raccolti oltre 12 mila euro. Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile a questo link.