Genoa promosso con 73 punti: è il secondo miglior bottino in B da quando è a 20 squadre

Genova. 21 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte, per un totale di 73 punti: è questo il bottino raccolto questa stagione dal Genoa, il secondo migliore di sempre nei campionati di serie B a 20 squadre.

Soltanto nel campionato 1961/62, il Grifone aveva fatto meglio, anche se di poco: tarando ogni successo sui 3 punti, la squadra di mister Gei, puntellata dagli acquisti estivi tra cui il trio prelevato dall’Inter (Firmani, Fongaro e Da Pozzo), terminò la competizione con un punteggio di 76 con 22 vittorie, 10 pari e 6 perse.

Analizzando le due annate spicca anche un altro dato curioso, ovvero in entrambi i casi il Genoa ha subito lo stesso numero di gol, in totale 28. Per quanto riguarda invece le reti realizzate, il vantaggio è della squadra degli anni 60 che ne ha segnati 11 in più (64 contro i 53 attuali), grazie al prezioso apporto dei bomber Bean (20) e Firmani (17).