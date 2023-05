Genoa, interrotta la serie positiva di Gilardino che non commenta l’episodio di Bani

Genova. Dopo 9 vittorie e 4 pareggi, la serie positiva del Genoa di Gilardino si è interrotta con la sconfitta a casa del Frosinone. Pur giocando con diverse riserve e finendo in dieci dopo 26 minuti, il Grifone non ha comunque sfigurato, cedendo alla squadra di Grosso che si è comunque dimostrata meritevole di essere finita al primo posto di questo campionato di Serie B: un primo posto conquistato alla decima giornata e mai mollato. “Il Frosinone nei due anni ha mantenuto una struttura, Fabio Grosso come guida tecnica, hanno fatto le cose sensate, programmate. Hanno vinto meritatamente, noi abbiamo fatto una rincorsa incredibile e qualcosa di straordinario” commenta Alberto Gilardino in sala stampa.

Sulla partita di oggi Gilardino evidenzia comunque i pregi dei suoi: “Abbiamo giocato per 70 minuti in 10 grazie ancora a questi ragazzi per come hanno interpretato la partita, andando in vantaggio e poi sotto mantenendo equilibrio e compattezza anche nel secondo tempo. Un atteggiamento positivo anche se con un uomo in meno. Sull’episodio non voglio neanche commentare. Era giusto far giocare chi ha giocato meno, per tutto l’anno si allenano a duemila. Hanno fatto bene, giusto dare un riconoscimento per quello che abbiamo creato insieme”.

Il mister in conferenza stampa ricorda tutto il lavoro fatto e la compattezza della squadra insieme ai tifosi.

In attesa della festa finale in casa contro il Bari venerdì prossimo (salvo spostamenti), il Genoa dovrà comunque fare i primi conti sul mercato.

Alcuni giocatori come Dragusin e Gudmundsson dovrebbero essere i punti di partenza per la Serie A, oltre al portiere Martinez.

Dragusin è già stato riscattato, Martinez pare essere nei piani con la

Di sicuro occorrerà prendere una punta di categoria (Coda potrebbe essere un solido rincalzo in caso di bisogno) e la rosa comunque dovrà essere ancora sfoltita. Aramu, in ombra quest’anno, potrebbe trovare in Serie A nuovamente quel tocco magico che ha fatto innamorare tanti tifosi.