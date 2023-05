Genoa in A, Blazquez: “Ripartiamo da Gilardino”

Genova. “Si riparte da Gilardino”. Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, conferma ciò che in realtà dice da tempo. Lo fa all’ingresso degli spogliatoi.

Sarà dunque Alberto Gilardino, secondo i vertici della Società, l’allenatore del Grifone al ritorno in Serie A.

Blazquez scherza sui momenti più difficili della stagione: “C’è un momento in cui ho avuto paura di non farcela, ovvio, ma il segreto è stato lavorare ogni giorno ripartendo da zero, partita per partita”.

Il Genoa era riuscito solo nel lontano 1934-35 a tornare in Serie A al primo colpo. “Perché non c’eravamo noi”, sorride e poi pensa al futuro: “I tifosi devono aspettarsi una squadra competitiva, anche se ancora tanto lavoro da fare e da sistemare a livello societario, ma questa è la vittoria di tutti, della società, sono le basi per costruire il futuro e continueremo a lavorare in modo serio. Anche per lo stadio”.

Quando ha pensato di andare in Serie A? “Dalla prima giornata”, ride.