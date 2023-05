Genoa in A, Blazquez ai tifosi: “Vogliamo ridarvi ciò che ci avete dato”

Genova. Poche parole al microfono sul campo durante i festeggiamenti per Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa e Alberto Zangrillo.

“Abbiamo lavorato tutti per il meglio, la città ci ha dato tanto. Voglio ringraziare questa città e vorremmo ridarvi quello che ci avete dato, ringraziamo tutti”, dice Blazquez.

Il presidente Zangrillo, che aveva promesso il ritorno in A dopo un anno ai tifosi, dice: “Io voglio dire grazie ai ragazzi che sono scesi in campo e soprattutto ai ragazzi che ci hanno circondato per tutta la stagione”.