Genoa, Gilardino: “Sarei rimasto a festeggiare tutta la notte, ma bisogna pensare al Frosinone”

Genova. Stop ai festeggiamenti e testa al Frosinone. Dopo la matetica promozione in Serie A, il Genoa punta alla vetta della classifica occupata proprio dalla squadra di Grosso, distante 4 punti e con ancora due gare da giocare. L’impresa dunque è ancora possibile, ma farcela bisognerà vincere allo Stirpe.

“In questi giorni ho visto i ragazzi mentalmente liberi, vogliosi di ascoltare e lavorare – ha detto mister Gilardino oggi in conferenza stampa -. Mi aspetto questo domani in campo: una squadra che corra, che abbia voglia di proporre e sappia sacrificarsi in fase difensiva”.

Il tecnico rossoblu ha anche fatto i complimenti al suo collega campione del mondo: “Sono contento per Fabio in questi anni che tra A e B ha fatto un percorso importante. Faccio i complimenti anche al direttore sportivo e a tutto il Frosinone per la stagione e per la mentalità e organizzazione avute in questi due anni. Sappiamo la forza di questa squadra, altrimenti non avrebbero fatto quello che hanno proposto. Vogliamo andare a giocarci la gara nel modo giusto, cercando di mettere in campo le nostre potenzialità e cercando di limitare le loro qualità”.

E poi un pensiero alla festa della scorsa settimana: “Ci sono state una magia e un’alchimia straordinarie per raggiungere questo traguardo assieme a tutto il nostro popolo – ha dichiarato Gilardino -. Sarei stato lì tutta la notte a festeggiare coi ragazzi e coi tifosi, però c’è da pensare alle ultime due partite della stagione. C’è da farlo nel modo migliore con la determinazione giusta e con mentalità, spirito, atteggiamento positivi che abbiamo avuto”.