Genoa, Gilardino: “Altro passo avanti”. Sui mancati rigori commenta: “Più forti di queste cose”

Bolzano. Alberto Gilardino chiarisce il momento dell‘espulsione sul finale di Sudtirol-Genoa nelle interviste post-partita: “Siamo stati sbattuti fuori entrambi e spiace per aver lasciato la squadra sola. Sull’episodio di Ekuban mi sembrava rigore, si sono accesi un po’ i toni. Sono giornate in cui i punti pesano, ci sta. Il finale è stato concitato e con un po’ di discussioni in panchina, ma non c’è stato nulla di particolare”.

Intanto, però il Genoa è arrivato al dodicesimo risultato utile di fila con solo 4 rigori a favore, fischiati soprattutto a inizio stagione: “Dobbiamo essere più forti di queste cose − commenta Gilardino − non diamo adito a polemiche, prendiamo atto della decisione dell’arbitro, sia su Ekuban, sia sul mani di Masiello”.

Il punto di Bolzano è comunque un passo avanti, anche alla luce del pareggio del Bari. Restano 6 i punti di distacco dai pugliesi, terzi: “Dobbiamo pensare esclusivamente a noi − afferma Gilardino – la squadra ha dato una risposta importante, in un campo difficilissimo e contro una squadra forte. Abbiamo strappato un punto fondamentale per continuare a sognare. Non sapevo e non volevo neanche sapere il risultato dell’altra partita, noi dobbiamo pensare solo a proporre e a creare i presupposti per andare a vincere le partite”.

Oggi il Genoa ha faticato più del solito per merito del Sudtirol. “Negli ultimi 25 metri ci è mancata la zampata finale, loro erano molto chiusi e sono una squadra fisica, di gamba. La partita è stata scorbutica. Noi abbiamo cercato di scardinare le loro linee, non era facile velocizzare la manovra e il possesso, però stata una partita fatta nel modo giusto, come dovevamo farla. Il Sudtirol teneva le linee strette e siamo riusciti un po’ nel secondo tempo a creare qualche occasione. Oggi il campo rallentava molto. Abbiamo fatto una partita da squadra vera, con fiducia e consapevolezza”.

Sei punti di distacco dal Bari non sono pochi, a tre partite dalla fine: “Vogliamo mantenere la situazione, ora pensiamo all’Ascoli − dice Gilardino − questa settimana la preparazione sarà determinante per l’approccio verso una partita importante giocata davanti ai nostri tifosi. Affronteremo l’Ascoli al massimo della nostra disponibilità e della nostra energia, sappiamo quanto conta. Però ci avviciniamo, piano piano, c’è consapevolezza, volontà, fiducia e dobbiamo arrivarci così”.

Di certo la speranza è di recuperare Criscito, che ha avuto un problema al polpaccio, mentre il cambio di Coda è stato tattico: “Avevo bisogno di vedere altro davanti, ho scelto Caleb per dare un po’ di energia e profondità, però ce n’hanno lasciato poca”.

Vogliacco, ai microfoni di Sky, dice: “Il mister ci ha dato grande fiducia, ci mette nelle condizioni di esprimerci al meglio, prepara partite nei dettagli, ci ha dato compattezza e solidità” e confessa: “Sì, nello spogliatoio abbiamo guardato il risultato del Bari. Anche se pensiamo a noi, il pareggio ci ha aiutato. Non facciamo tabelle, sappiamo di avere margine di punti e lo scontro diretto l’ultima giornata. Andiamo in campo senza fare calcoli, vogliamo vincere tutte le partite, poi ovvio che dobbiamo essere equilibrati, ma in alcuni casi l’importante è non perdere”.