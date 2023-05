Genoa e Samp, sfottò senza limiti: una bara finta sotto la targa del capo ultras morto

Genova. Continua senza sosta la battaglia a distanza tra le tifoserie di Genoa e Sampdoria, scatenate dall’esito dei campionati ancora in fase di conclusione ma che grazie alla matematica hanno già dato i loro verdetti per le due squadre genovesi.

Dopo la festa di piazza Alimonda dei tifosi rossoblù per la retrocessione dei blucerchiati, in città sale l’attesa per il classico “funerale” goliardico previsto per il prossimo 19 maggio. Un rituale consueto per la nostra città in caso di retrocessioni reciproche ma che quest’anno ha un carico simbolico particolarmente elevato, visto l’incertezza societaria della metà del cielo ‘cerchiato di blu’.

E questa battaglia si sta compiendo a colpi di sfottò, in taluni casi anche particolarmente pesanti, come quello messo in atto la scorsa notte: questa mattina infatti, davanti al bar i Perdi Tempo di Sampierdarena, notoriamente uno dei più importanti ritrovi di riferimento del tifo doriano, è stata ritrovata una bara di legno, ovviamente con i colori blucerchiati, e alcuni lumini.

Il dettaglio – che dettaglio non è – che sta facendo infuriare i tifosi del Baciccia è che il ‘regalo’ è stato posizionato sotto la targa che ricorda Bek, uno storico capo ultras della Sud morto nel 2021 in un tragico incidente di moto in sopraelevata. All’epoca fu un episodio che scosse tutta la città, e che ancora oggi è ricordato da amici e tifosi di entrambe le tifoserie

Anche se non è chiaro se sia stata una scelta consapevole, questo episodio rischia di alzare ulteriormente la tensione tra le frange più estreme delle due tifoserie, una tensione già palpabile dopo gli episodi mai chiariti di Quinto e alcune risse avvenute nella notte della retrocessione.