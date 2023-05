Genoa. Cercasi bomber di Serie A, dubbio su Coda e suggestione El Shaarawy

I primi nomi che circolano intorno al Genoa sono di attaccanti. Si è parlato di un interesse per Belotti e di un ritorno di fiamma per Piatek. Per ora nulla trapela dal club e si tratta soltanto di voci, così come quella di un rientro alla base di Stephan El Shaarawy, che deve ancora rinnovare con la Roma. Non una punta centrale ma un giocatore in grado di “spostare” gli equilibri avanzati. In ogni caso, la dirigenza ha ben presente che “sbagliare la punta” nella massima serie potrebbe complicare i piani di un campionato senza patemi.

Per la Serie B, la rosa a disposizione di Gilardino era di rango tale da mascherare una batterie di attaccanti con polveri abbastanza bagnate con una distribuzione diffusa dei goal e con una difesa imperforabile.

Il trequartista Gudmundsson è stato il miglior giocatore della stagione e il capocannoniere della squadra con 11 reti. Coda ha segnato appena 6 reti su azione (più 4 su rigore) giocando in una big del torneo. In Serie A è legittimo pensare che i palloni a disposizione diventino meno. Al momento, l’ex attaccante del Lecce è un’incognita per la massima serie. Difficile pensare che profili come Ekuban (2 goal) e Puscas (4 goal) possano migliorare in maniera significativa il loro score personale in un categoria più complicata.

La dirigenza è quindi al lavoro. La gestione 777 Partners al momento non ha avuto un grande feeling con i bomber in sede di mercato. Sufficienza stiracchiata per Coda a livello realizzativo, sebbene in estate l’operazione avesse giustamente riscosso consensi unanimi, mentre flop totale con Yeboah nel gennaio 2022. Tra le tante cose ben fatte, ora serve centrare il goleador.

Ciò detto, non è matematico che a un attaccante di peso corrisponda una stagione soddisfacente. Basta vedere lo Spezia, sull’orlo della retrocessione nonostante Nzola con 13 centri sia al quarto posto nella classifica cannonieri. Le vie del goal sono infinite, vero, ma non conviene scommettere troppo.