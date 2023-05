Genoa-Ascoli LIVE (0-0). Pubblico delle grandi occasioni per la partita che potrebbe significare promozione in A

Genova.

11′ Ascoli che non ha timore reverenziale e in particolare Gondo dà profondità. Al momento la difesa rossoblù riesce comunque a non correre troppi pericoli

7′ Genoa che fa possesso e propone come quinti a destra Frendrup, a sinistra Sabelli

1′ Si parte con palla al Genoa che attacca verso la Sud e subito reclamo del Genoa per una caduta in area di rigore di Sturaro.

‘Conquistala con noi’ lo striscione e poi un numero 12 in rosso e blu nella gradinata inferiore. Così la Gradinata Nord ha accolto le squadre all’ingresso in campo.

C’è anche Goran Pandev che sotto la Nord nel pre-partita riceve una targa di riconoscimento per le sue annate in rossoblù. C’è il pubblico delle grandi occasioni al Ferraris per Genoa-Ascoli, partita che potrebbe sancire la promozione diretta in A in caso il Genoa riesca a guadagnare almeno un altro punto sul Bari.

Genoa: Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Frendrup, Sturaro, Badelj, Strootman, Sabelli, Gudmundsson, Coda.

Allenatore: Caridi

A disposizione: Semper, Aramu, Salcedo, Ekuban, Jagiello, Ilsanker, Matturro, Lipani, Hefti, Puscas, Boci, Dragus.

Ascoli: Leali, Adjapong, Bellusci, Simic, Giordano, Collocolo, Buchel, Caligara, Mendes, Forte, Gondo.

Allenatore: Breda

A disposizione: Guarna, Quaranta, Gnahore, Lungoyi, Dionisi, Marsura, Donati, Eramo, Proia, Palazzino, Giovane, Tavcar.

Arbitro: Sozza di Seregno