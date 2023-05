Gelato ‘salato’ a Genova: prezzi in aumento ma consumi e vendite positive

Genova. Gelato salato a Genova. I prezzi di coni, coppette, coppe al tavolo e vaschette da asporto sono in crescita rispetto allo scorso anno.

Si registra un +2€/Kg. Nelle gelaterie del centro si è passati da 21 a 23/24 euro al chilogrammo, mentre in periferia da 18 a 20/21. La coppetta e il cono piccoli, da un gusto, si aggirano intorno a 2,50 euro. Tuttavia le vendite si confermano positive: genovesi e turisti non rinunciano al gustare creme e frutta sia a passeggio sia in casa.

I dati genovesi – forniti a Genova24 da Massimiliamo Spigno, presidente di Confesercenti e titolare della gelateria Chicco di Nervi – rispecchiano l’andamento dei consumi a livello nazionale.

Secondo una ricerca condotta da Coldiretti, su dati Istat, in Italia i prezzi sono cresciuti del 23% rispetto al 2022, complice in primis l’aumento del costo dell’energia e delle materie prime.

Nocciole, pistacchi, panna ma anche uova (+17%) al latte (+21%) fino allo zucchero (+54%) di cui l’Italia è fortemente deficitaria, sono aumentati anche a causa delle tensioni internazionali legate alla guerra in Ucraina.

“La stagione turistica e primaverile a Genova è partita alla grande, grazie alle belle giornate di sole e all‘arrivo di numerosi turisti in occasione di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio – spiega Spigno – le vendite sono andate bene e il trend è positivo, nonostante l’aumento dei prezzi“.

E continua: “La primavera è la vera stagione del gelato, le temperature sono ottimali per gustare creme e frutta sia al pomeriggio sia alla sera, anche per questo infatti sono aumentate le vendite. I gusti classici sono quelli che vanno per la maggiore, cioccolato e yogurt, soprattutto. Molto richiesto anche il gusto ‘panera’, tradizionale semifreddo genovese al caffè. Ora conosciuto anche da molti turisti che lo richiedono sempre più frequentemente. Per questo abbiamo istituito anche il Panera Day che si tiene solitamente nel mese di ottobre”.

I turisti sono numerosi, i prezzi del gelato sono aumentati, le vendite si mantengono tuttavia alte. Tutto sembra procedere a gonfie vele. Ma – come sottolinea Spigno – persiste il problema legato alla carenza di personale, che riguarda l’intero settore del commercio turistico – bar, ristoranti e alberghi – e ancor di più le gelaterie.

“I gelateria si fa ancora più fatica a trovare personale preparato perché quello della vendita di gelato è un mestiere che richiede una particolare manualità e capacità nel guarnire coni, coppette e vaschette da asporto. Sembra un gesto semplice ma non è affatto così. Nella mia gelateria per esempio ho personale formato e competente, una squadra vincente da anni, presente tutto l’anno, che non intendo cambiare. Ma altre gelaterie sono alla ricerca soprattutto di personale stagionale. Ma oggi i giovani sembrano attratti da altri lavori ed è sempre più difficile trovarli e formarli” conclude Spigno.

Gelato al cioccolato dolce e un po’ salato” cantava Pupo nel 1979. Parole che sembrano proprio fare al caso di Genova.