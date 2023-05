Gaslini, nuovo ambulatorio di secondo livello per i pazienti con malattie delle esostosi multiple e di Ollier

Genova. L’offerta assistenziale dell’Istituto Giannina Gaslini, per i bambini affetti da malattie dell’apparato locomotore, si amplia con l’apertura di un ambulatorio di II livello, diretto ai pazienti affetti da malattia delle esostosi multiple e malattia di Ollier.

L’ambulatorio verrà gestito in modo condiviso dai team delle Unità Operative di Ortopedia e Traumatologia diretta da Giorgio Marrè Brunenghi e di Chirurgia Ricostruttiva e della Mano (Responsabile Dr. Nunzio Catena) con lo scopo di una presa in carico globale del paziente in un unico accesso.

La malattia delle esostosi multiple e la malattia di Ollier sono due malattie genetiche rare, che si caratterizzano per un interessamento scheletrico multidistrettuale, che coinvolge allo stesso tempo sia gli arti superiori che gli arti inferiori, con la comparsa di deformità e deviazioni dell’asse scheletrico spesso progressive ed invalidanti.

Da qui la necessità di una presa in carico globale del paziente, unendo le competenze nella correzione delle deformità degli arti inferiori con la fissazione esterna e la crescita guidata con le tecniche di chirurgia ricostruttiva più attuali per le deformità degli arti superiori.

L’iniziativa è un ulteriore aggiunta alla già ampia offerta assistenziale per il paziente con problematiche muscolo scheletrica, che conferma ulteriormente le peculiarità del team ortopedico nell’approccio e cura delle malattie rare scheletriche, come inoltre dimostrato dall’appartenenza, quale centro promotore, alla rete europea delle malattie scheletriche rare BORN – ERN.

I medici delle due unità operative visiteranno insieme i pazienti in modo da dare alle famiglie risposte complete su tutte le problematiche del bambino; l’ambulatorio si terrà ogni primo giovedì del mese, nelle ore pomeridiane, presso i locali del Day Hospital di Ortopedia, sito presso il padiglione 17 al 4° piano.

Le prime visite potranno essere prenotate al numero 0105383400 (Contact Center Unico Regionale) seguendo le relative istruzioni, il servizio sarà attivo dalle ore 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, mentre le visite di controllo chiamando al numero dedicato (01056362203, dalle ore 12.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì e il giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle 16.00).