Galleria chiusa in A12, Toti: “La magistratura indaghi correndo, si può lavorare anche di notte”

Genova. “Mi auguro che la galleria Monte Sperone riapra rapidamente. La magistratura faccia giustamente tutte le verifiche che deve fare, ma le faccia correndo, tenendo presente che dobbiamo usare tempi che prevedano la sicurezza dei cittadini, quindi la sicurezza di passare sotto quella galleria, ma si può lavorare la notte, all’alba, tutti i giorni. Non c’è bisogno di tenere chiusa una galleria”.

È l’appello lanciato questa mattina dal presidente ligure Giovanni Toti, a margine di un convegno a Palazzo Tursi, mentre Genova e la Liguria vivono un’altra giornata di disagi per la chiusura del tunnel tra A7 e A12 in direzione Ponente dopo il crollo di cavi elettrici su cui sta indagando la magistratura.

“Aspi già ieri ha comunicato alle istituzioni di essere pronta a riaprire quel tratto di galleria e aver messo a disposizione tutti i mezzi, così come mi ha comunicato la Prefettura, perché i periti della Procura facciano il loro lavoro – prosegue Toti -. Mi aspetto nei prossimi minuti che si dica se quella galleria ha un problema strutturale, e allora è un guaio vero, o semplicemente se si tratta delle indagini su quello che è caduto, che sono assolutamente necessarie e benemerite, ma devono essere fatte con tempi compatibili con la vita di questa città“.

Nella serata di mercoledì i cavi hanno colpito, cadendo, un pullman e un furgone, su cui viaggiavano alcuni artigiani (tre coinvolti, un 25enne è rimasto ferito in modo non grave). È possibile che il pullman abbia esso stesso agganciato i cavi ma non è ancora chiaro. La Procura di Genova, che ha aperto un fascicolo per crollo colposo, ha disposto ulteriori accertamenti per stabilire la causa dell’evento e soprattutto per escludere prima della riapertura un eventuale problema strutturale. Se i consulenti della procura concorderanno con i tecnici di Aspi circa il distacco dei soli cavi, forse per una posa errata, allora arriverà il via libera per la riapertura di almeno una corsia. Ma occorre attendere.

Agli utenti che intendono attraversare le tratte di A12, A10 e A7 in prossimità del capoluogo ligure Autostrade consiglia i seguenti percorsi alternativi: a chi da Savona-Genova è diretto verso Livorno-La Spezia, si consiglia di percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce, proseguire lungo la A21 Torino-Piacenza per raggiungere la A1 Milano-Napoli da cui proseguire in direzione di Bologna per immettersi sulla A15 Parma-La Spezia in direzione La Spezia.

Percorso inverso per chi dal versante tirrenico è diretto verso Genova-Savona. Per il traffico locale diretto verso la riviera di Ponente, si consiglia di uscire alla stazione di Genova Nervi e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada in A7 Serravalle-Genova a Genova Ovest oppure in A10 alla stazione di Genova Aeroporto; agli utenti che da Genova sono diretti verso la A12 si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per entrare in autostrada alla stazione di Genova Est.