Frosinone-Genoa 3-2, il Grifone paga l’uomo in meno per oltre 60 minuti ed è ufficialmente secondo

Frosinone. Finisce 3-2 Frosinone-Genoa allo Stirpe, con i ciociari che con questo risultato diventano i campioni di questa stagione di Serie B. Il Grifone era andato in vantaggio con un grande gol di Badelj al 14′: un sinistro dalla distanza che si era infilato sotto la traversa. Al 27′ però la svolta della partita a causa dell’espulsione di Bani. Il difensore è intervenuto duro sulla caviglia di Borrelli, che è rimasto a terra. Richiamato dal var, l’arbitro Miele ha tirato fuori il cartellino rosso. La squadra di Grosso allora rialza la testa e prima pareggia con Mazzitelli, proprio sulla punizione legata al fallo di Bani e poi nel recupero del primo tempo con Boloca, che insacca col sinistro dopo un’azione di Baez che libera Kotalj a sua volta in appoggio per il numero 11. Nella ripresa Genoa più convinto, con Aramu che tira fuori un tiro velenoso dalla distanza di poco sopra la traversa, ma è il Frosinone ad andare in rete al 77′ con Borrelli che si fa trovare pronto a due passi da Martinez sul cross basso di Rohdén. Nel mezzo un’altra grande parata di Martinez, l’ennesima di questa stagione (53′) su un colpo di testa di Mazzitelli verso l’angolino.

Il secondo gol rossoblù lo sigla Gudmundsson nel recupero, entrato da poco, approfittando di un pallone tirato da Jagiello deviato da un giocatore del Frosinone. Ci vuole il var per validare la rete.

Grande festa per il Frosinone che ritira la coppa Nexus di Serie B e il Genoa che si deve accontentare del secondo posto.



92′ Cotali tiene tutti in gioco, è gol!

92′ Rete annullata a Gudmundsson, che ha raccolto una conclusione di Badelj infilando Turati, ma c’è un controllo var

90′ Saranno 4 i minuti di recupero

90′ Corner per il Frosinone, che però viene battuto all’indietro

87′ Nel Frosinone dentro Moro e Garritano per Borrelli e Mazzitelli

87′ Ammonizione per Yalcin, che atterra Rohden lanciato in ripartenza

78′ Nel Genoa fuori Ekuban, dentro Yalcin

77′ Terzo gol del Frosinone: tap-in vincente di Borrelli dopo una discesa di Rohdén che supera Hefti e mette in mezzo

74′ Nel Genoa doppio cambio: fuori Aramu per Gudmundsson e Frendrup per Jagiello

72′ Ammonito Borrelli per una sbracciata su Frendrup

71′ Nel Frosinone fuori Kalaj ed entra Monterisi

65′ Nel Genoa entra Puscas per Salcedo

60 Entrano Caso e Rodhen al posto di Insigne e Baez

60′ Batte la punizione Aramu e Dragusin per un soffio non arriva di testa

59′ Grandi proteste del Genoa perché l’arbitro Miele non lascia il vantaggio al Genoa con Ekuban palla al piede in area di rigore

56′ Genoa momentaneamente in nove, con Hefti che spinge Kotalj per evitare guai e si becca il giallo

55′ Cross di Hefti, deviazione di Kotalj e palla in corner. Sabelli intanto resta a terra dopo aver sbattuto la testa contro un cartellone pubblicitario

53′ Che parata Martinez! Colpo di testa di Mazzitelli verso l’angolino, ma il portiere rossoblù è prodigioso con la mano in caduta a dire di no

53′ Altro tiro dalla distanza del Genoa, stavolta Ekuban prova col sinistro, ma il pallone termina ampiamente alla destra di Turati

49′ Aramu! Gran sinistro dalla distanza che quasi sfiora la traversa. Genoa vicino al pareggio

46′ Cross basso di Baez verso i centro dell’area, Martinez si accartoccia sul pallone

46′ Si riparte senza cambi con palla al Frosinone

Primo tempo tra Frosinone e Genoa che vede i ciociari in vantaggio per 2-1. Il Genoa era andato in vantaggio con un grande gol di Badelj al 14′: un gran sinistro dalla distanza che si era infilato sotto la traversa. Al 27′ però la partita cambia a causa dell’espulsione di Bani. Il difensore ha fatto un intervento su Borrelli che inizialmente l’arbitro non aveva visto, ma il richiamo del var ha sancito il rosso. Il Frosinone allora rialza la testa e prima pareggia con Mazzitelli, proprio sulla punizione legata al fallo di Bani e poi nel recupero del primo tempo con Boloca, che insacca col sinistro dopo un’azione di Baez che libera Kotalj a sua volta in appoggio per il numero 11.

Frosinone virtualmente vincitore del campionato di Serie B.

46′ Raddoppio del Frosinone con Boloca, che insacca col sinistro dopo un’azione di Baez sulla sinistra che libera Kotalj a sua volta in appoggio per il numero 11 che sfrutta l’aiuto del palo per infilare Martinez

45′ Saranno tre i minuti di recupero

45′ Occasione Frosinone: destro a girare da un passo dentro l’area, Martinez c’è, ma la palla termina di poco a lato senza che il portiere debba intervenire

43′ Ci prova Baez con un cross che viene respinto coi pugni da Martinez, riparte Ekuban, ma viene fermato e la palla torna a Turati

43′ Cross per Mazzitelli, che col petto prova a servire Borrelli in area, la difesa del Genoa mette in corner

41′ Occasione Genoa: gran cross di Aramu per Ekuban, che non riesce a colpire di testa come vorrebbe a due passi da Turati.

38′ Ci prova anche Boloca dalla distanza dopo una sponda di un compagno: tentativo potente che però finisce fuori dallo specchio

33′ Occasione Frosinone: cross di Kalaj, colpo di testa di Borrelli che sfila sul fondo non di molto

29′ Punizione dal limite dunque, per il Frosinone e gol di Mazzitelli con un destro che si infila in rete passando alla sinistra della barriera del Genoa, forse non messa benissimo

27′ Bani viene espulso!

26′ Attenzione, l’arbitro va a rivedere il fallo per un possibile cartellino rosso

25′ Borrelli resta a terra dopo un pestone di Bani sulla caviglia che l’arbitro non ha rilevato

22′ Hefti! Ci prova dopo un’azione di Sabelli sulla sinistra che mette la palla in mezzo, ma il tiro scoccato in area viene respinto

19′ Fallo un po’ gratuito di Mazzitelli su Badelj, ma l’arbitro decide di non punirlo

14′ Rete del Genoa! Una respinta su un cross di Sabelli viene raccolta da Badelj, che stoppa e col sinistro lascia partire un gran tiro dai 25 metri che si infila sotto la traversa

9′ Palla battuta male dal Frosinone, il Genoa riparte. Aramu finisce a terra dopo aver calciato, molto dolorante

9′ Colpo di testa di Mazzitelli con una deviazione, ancora corner.

8′ Primo corner per il Frosinone, con Hefti che tocca il pallone

1′ Subito un tiro in porta: è di Salcedo che prova un destro troppo centrale per impensierire Turati

1′ Partiti con palla al Genoa

Due squadre già promosse in serie A che possono giocare a viso aperto per il primo posto. Partita senza patemi d’animo per i tifosi rossoblù che possono godersi la loro squadra dopo i festeggiamenti della scorsa giornata per la promozione anticipata.

Un po’ di turnover, giusto, per la squadra di Gilardino che schiera Aramu, Salcedo ed Ekuban titolari, insieme ad Hefti.

Ecco le formazioni in campo:

Frosinone: Turati, Sampirisi, Lucioni, Kalaj (71′ Monterisi), Cotali, Mazzitelli (87′ Garritano), Boloca, Gelli, Insigne (60′ Caso), Borrelli (87′ Moro), Baez (60′ Rohdén).

Allenatore: Grosso

A disposizione: Loria, Szyminski, Kujabi, Kone, Oliveri, Selvini, Bidaoui,.

Genoa: Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Hefti, Frendrup (74′ Jagiello), Badelj, Sabelli, Aramu (74′ Gudmundsson), Salcedo (65′ Puscas), Ekuban (78′ Yalcin).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Semper, Agostino, Boci, Calvani, Gagliardi, Strootman, Coda.

Arbitro: Miele di Nola

Ammoniti: Borrelli (F); Hefti (G)

Espulso Bani al 27′