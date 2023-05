Genova. Terribile incidente questo pomeriggio sulla strada statale 45 della Val Trebbia, dove, all’interno della galleria di Laccio si sono scontrate due auto frontalmente.

Otto le persone ferite, di cui quattro in maniera grave: due di queste sono state trasportate al pronto soccorso del San Martino con l’elicottero dei vigili del fuoco. Presentavano diverse fratture: una donna avrebbe una gamba rotta. Altri due, sempre in codice rosso ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati con l’ambulanza sempre al policlinico.

Nell’incidente coinvolti anche due minori, uno di loro rimasto ferito in maniera grave e trasportato in codice rosso al Gaslini. Si tratterebbe di una bambina di 6 anni, che avrebbe riportato un forte trauma facciale e che è stata ‘spinalizzata’, vale a dire, bloccata sulla barella, per il trasporto. Il secondo bambino è stato portato all’ospedale in codice giallo con braccio rotto dal padre rimasto illeso.

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 18 e non è ancora chiara la dinamica. Secondo le prime ricostruzioni, una vettura, per cause in via di accertamento, ha invaso la corsia opposta andando ad impattare frontalmente con un’altra che giungeva in senso opposto.

Sul posto le forze di polizia locale che stanno gestendo il traffico: la viabilità, infatti, ha subito pesanti disagi con deviazioni sulla provinciale 62 di Laccio. La squadra terrestre dei Vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza le autovetture e l’area.

Incidente frontale a Torriglia

Notizia in aggiornamento