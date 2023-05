Genova. Continuano i disagi per le 15 persone residenti a Gneo, sulle alture di Sestri Ponente, rimasti semi isolati da una frana che ha travolto la strada lo scorso 13 aprile: i lavori sono in corso ma le tempistiche prevedono ancora un mese e mezzo di attesa. Secondo quanto riportato dalla protezione civile, infatti, la strada sarà liberata e messa in sicurezza e poi riaperta al transito il prossimo 15 di giugno.

“I disagi sono molti – spiega una residente – soprattutto per chi ha bambini e che quindi deve portarli a scuola. I volontari della protezione civile stanno presidiano dall’inizio dell’emergenza e ci trasportano da una parte all’altra della frana“.

Il servizio di navetta, attivato già nelle ore immediatamente successive allo smottamento, sta utilizzando una strada sterrata percorribile solamente da fuori strada. “Li ringraziamo – spiegano i residenti – stanno facendo un servizio fondamentale. Ma forse se si riuscisse ad aprire un passaggio pedonale sulla strada si potrebbe limitare in parte questi disagi”.

In questi giorni sono state tagliate le reti di contenimento che avevano in parte trattenuto il materiale franato, facendo di fatto dilagare il pietrisco in tutto la sede stradale. Un passaggio che ha messo in allarme i cittadini ma che era necessario per il proseguimento dei lavoratori: “In questo modo sarà poi possibile rimuovere in sicurezza tutta la frana e poi proseguire con la messa in sicurezza del versante e il ripristino della strada – spiega Cristina Pozzi, presidente del Municipio Medio Ponente – noi continuiamo a monitorare la situazione, ma come ci è stato detto dai tecnici di protezione civile il termine previsto del 15 giugno è il minimo indispensabile per completare il tutto”.