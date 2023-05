Fondi europei, Toti incontra il ministro Fitto: “Liguria pronta a siglare l’intesa con il Governo”

Liguria. “La Liguria lavora ed è pronta a essere tra le prime regioni a siglare l’intesa con il Governo per l’attuazione dei progetti attuati con fondi europei e dare così il via a centinaia di milioni di investimenti utili per il nostro territorio. Regione Liguria ha già moltissimi progetti pronti a partire e a essere cantierati per la realizzazioni di opere e migliorie importanti”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al termine dell’incontro di lavoro, a cui ha partecipato anche l’assessore alle Infrastrutture, con il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e Pnrr Raffaele Fitto per parlare della programmazione dei fondi europei per i prossimi sette anni, in particolare dei Fondi di Sviluppo e Coesione da investire, oltreché della eventuale riqualificazione e disponibilità di nuove risorse del Pnrr.

“Ringraziamo il ministro per questo confronto – prosegue il governatore -. È stato un dialogo molto proficuo che evidenzia ancora una volta il ruolo fondamentale delle Regioni nella programmazione di Governo nazionale. La conoscenza del territorio è un punto imprescindibile per la messa a terra dei progetti di uno dei più importanti piani di investimento che riguardano il nostro Paese. Così si lavora in fretta e bene – conclude – di concerto con le varie istituzioni coinvolte, collaborando per costruire il futuro dell’Italia”.