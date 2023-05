Fondazione Cif, i ragazzi delle scuole medie scoprono i mestieri del porto con il simulatore di movimentazione merci

Genova. Ha preso il via dall’Istituto Comprensivo Prà la sperimentazione del progetto “Just In Time”, lanciato da Fondazione CIF Formazione per far conoscere agli studenti delle scuole secondarie di primo grado genovesi i mestieri e gli sbocchi professionali offerti dal porto.

Dopo una presentazione multimediale sul Porto di Genova, sul suo ruolo strategico di snodo logistico e commerciale e sulle professioni che vi ruotano attorno, grazie al simulatore portatile di movimentazione merci di Fondazione CIF, gli allievi delle classi seconde dell’IC Prà hanno potuto cimentarsi virtualmente nella guida di un mezzo di sollevamento di carichi portuali.

È partita proprio dal quartiere a ridosso del principale terminal container del Porto di Genova, con l’obiettivo di ampliarsi nel corso del prossimo anno scolastico, l’iniziativa di Fondazione CIF per rendere i più giovani pienamente consapevoli delle attività che si svolgono sulle banchine portuali e dell’importanza del porto per la città, ma soprattutto per il loro futuro.

“Proponendo ai ragazzi la possibilità di mettersi alla prova con il nostro simulatore virtuale, vogliamo aiutarli a scoprire in modo innovativo e interattivo il tipo di lavoro che si svolge in quel Porto che hanno così vicino ma che spesso non conoscono – ha spiegato Matteo Multari, direttore di Fondazione CIF. – Per loro può essere, inoltre, un’occasione per scoprire le opportunità di crescita, formative e lavorative che può offrire loro la scelta di un corso di istruzione e formazione professionale dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado”.

Il settore della logistica portuale è uno dei settori di eccellenza della Fondazione CIF, che con i suoi corsi di formazione professionale raggiunge esiti occupazionali positivi tra l’85% e il 95% dei casi.

Ente di formazione accreditato da Regione Liguria e presente sul territorio nelle due sedi di Genova Borzoli e Chiavari, Fondazione Cif offre percorsi di formazione professionale e specializzazione per giovani e disoccupati, attività di aggiornamento e riqualificazione per lavoratori occupati, percorsi formativi per aziende e progetti di inclusione socio-lavorativa per le fasce deboli. Logistica, ristorazione, abbigliamento e moda, cultura e spettacolo, turismo, innovazione tecnologica e digitale sono i principali ambiti di intervento. La Fondazione Cif si avvale di un nucleo stabile di esperti che lavora in sinergia con una rete di collaboratori, consulenti e professionisti altamente qualificati, con esperienza in ambito formativo e aziendale.