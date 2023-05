Fondazione Cepim, domani l’uscita in barca in collaborazione con The Ocean Race

Genova. Partirà sabato mattina, 27 maggio 2023, dalla Marina Molo Vecchio del Porto Antico di Genova l’uscita in barca organizzata da Assonautica Genova e Fondazione Cepim per celebrare via mare una giornata dedicata ai portatori di sindrome di Down e altre patologie genetiche.

27 fra ragazzi e loro famigliari, per un totale di 85 persone, saliranno a bordo di 28 imbarcazioni, messe a disposizione dai circoli soci di Assonautica, assistiti da 60 membri di equipaggio a bordo e evento20 volontari a terra: come ogni anno, l’evento intende far godere insieme del mare, del vento e della vista della costa del levante Genovese agli ospiti a bordo.

A dare il benvenuto ai ragazzi e alle loro famiglie saranno il consigliere di Assonautica Genova Guglielmo Santimone e la presidente della Fondazione Cepim Paola Carta.

L’esperienza, ormai collaudatissima (siamo infatti alla ottava edizione), riscuote da sempre un grandissimo apprezzamento per le emozioni legate all’esperienza di navigazione e soprattutto per il senso di ospitalità e la cordialità che regnano a bordo.

Novità di quest’anno: tanti ospiti e supporters dell’evento interverranno durante la manifestazione, grazie alla nuova collaborazione con The Ocean Race che inviterà a partecipare personaggi noti in ambito content&digital; inoltre, da questa edizione, le imbarcazioni aderenti saranno sia a vela che a motore, tra cui, per la prima volta in assoluto, un catamarano, al fine di garantire il maggior numero di postazioni ai ragazzi Cepim.