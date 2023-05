Flash mob contro il crematorio: i comitati scendono in piazza per la “Settimana dei Cimiteri”

Genova. Continua la battaglia di residenti e comitato contro il nuovo impianto crematorio il cui progetto approvato e assegnato dal Comune di Genova ne prevede la costruzione all’interno del Cimitero Monumentale di Staglieno: dopo le proteste dei giorni scorsi, gli attivisti hanno programmato di far sentire le propria voce durante la “Settimana dei Cimiteri”.

Un’occasione importante, che vedrà diversi eventi proprio all’interno della cornice del cimitero di Staglieno: durante questi appuntamenti i comitati saranno presenti per testimoniare e sensibilizzare la popolazione sul tema.

“Oggi sono già presenti 4 forni, a cui se ne aggiungeranno altri 3. Con questi sette impianti il Cimitero monumentale di Staglieno diventerà un polo di cremazione per tutto il nord Italia. Ma gli impianti di cremazioni sono stati equiparati agli inceneritori da una recente sentenza del Consiglio di Stato (la n14 del 2022) con emissioni nocive alla salute e all’ambiente che si diffonderanno per chilometri in tutta la Val Bisagno. Senza contare il sovraccarico della viabilità. Tutto questo è inacettabile”.

Le iniziative organizzate dalla Rete Genovese dei Comitati si svolgeranno in piazza Resasco con questi orari: venerdì 26 maggio dalle ore 16.40, sabato 27 maggio dalle 15.45, lunedì 29 maggio dalle 17.00, martedì 30 maggio dalle 16.30, mercoledì 31 maggio dalle 17.30, giovedì 1° giugno dalle 16.45, domenica 4 giugno dalle 16.45, lunedì 5 giugno dalle 17.00.