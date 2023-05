Finisce in acqua da un molo del porto antico, salvato da capitaneria e vigili del fuoco

Genova. Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi al porto antico di Genova. Intorno alle 18.45 un uomo è finito in mare, volato dalla banchina di calata Salumi, non distante dal Galeone dei pirati.

Davanti a turisti e avventori dei locali sul mare l’uomo si sarebbe gettato spontaneamente manifestando la volontà di togliersi la vita.

Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto insieme ai sommozzatori dei vigili del fuoco. A prendersi cura dell’uomo, appena riportato a terra, i militi della Croce verde e i soccorsi del 118.

La persona soccorsa non è in gravi condizioni e non è stato necessario il trasporto in ospedale.