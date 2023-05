Finale per il settimo posto, il Posillipo pareggia i conti con l’Iren Genova Quinto

Napoli. Servirà gara 3, in programma sabato prossimo alla “Marco Paganuzzi” di Albaro, per decretare chi fra Iren Genova Quinto e Circolo Nautico Posillipo chiuderà la stagione al settimo posto della Serie A1: dopo il successo dei genovesi in gara 1, martedì scorso, a Napoli hanno invece vinto i campani 9-5, rendendo così necessaria la “bella”.

“Immaginavo che ci sarebbe stata una forte reazione del Posillipo, che ha confermato di essere in un ottimo momento di forma – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Sono partiti forti, noi non siamo stati altrettanto bravi a reggere l’urto e siamo stati molto contratti in superiorità numerica: abbiamo avuto le occasioni giuste per rientrare in partita ma non le abbiamo sfruttate. Abbiamo una settimana di tempo per lavorarci e farci trovare pronti sabato prossimo, perchè noi al settimo posto ci teniamo parecchio, ce lo siamo guadagnato nella regular season e vogliamo confermarlo“.

Il tabellino:

CN POSILLIPO – IREN GENOVA QUINTO 9-5

(Parziali: 0-1, 4-1, 2-1, 3-2)

CN POSILLIPO: L. Izzo, D. Iodice 1, B. Stevenson 2, T. Abramson 1, G. Mattiello 2, E. Aiello 1, A. Somma, J. Lanfranco, L. Briganti 2, A. Scalzone, M. Milicic, P. Saccoia, R. Spinelli. All. Brancaccio.

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma, Villa, G. Molina Rios, R. Ravina, A. Fracas 1, A. Nora, N. Figari 1, P. Mijuskovic 3, M. Gitto, J. Gambacciani, Valle. All. Bittarello.

Arbitri: Paoletti e Braghini.

Note. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Posillipo 3 su 10 più 2 rigori, Genova Quinto 3 su 11 più 1 rigore.