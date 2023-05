Fiera del Libro in piazza Matteotti: “Si chiude in bellezza e ritorna a luglio”

Genova. Si chiude in bellezza l’edizione primaverile della Fiera del Libro di Genova – allestita in piazza Matteotti dal 1° maggio a ieri, domenica 21 – organizzata nell’anno in cui Genova è stata nominata Capitale del Libro 2023.

“Abbiamo registrato un bilancio positivo, nettamente migliore rispetto agli scorsi anni” dice Ambrogio Marcello presidente dell’associazione Fiera Del Libro.

“È andata bene sia per quanto riguarda le presenze dei visitatori – davvero numerosi, soprattutto turisti – sia per le vendite con un 10-15% in più rispetto alle passate edizioni. Ottimo riscontro anche per gli eventi organizzati, dagli incontri con gli autori alle visite guidate” spiega Marcello.

La storica Fiera del Libro ha ospitato ventiquattro banchi espositivi, libri nuovi e usati, grandi e piccole case editrici, oggettistica, fumetti, vinili, stampe.

“Il prossimo appuntamento con i banchetti di libri torna in estate, per un’edizione speciale, molto probabilmente dal 14 luglio al 6 agosto. E poi di nuovo, come sempre a dicembre, per l’edizione invernale” conclude Marcello.