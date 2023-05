Festival Suq, in arrivo la 25esima edizione: la presentazione della kermesse alla città

Genova. Aspettando il 25° SUQ Festival un appuntamento da non mancare: mercoledì 3 maggio 2023 dalle 17.30 il Suq invita partner e collaboratori ma soprattutto il pubblico a un incontro e aperitivo nella Sala Bergamasco della Camera di Commercio di Genova (Via Garibaldi 4), che si ringrazia per l’ospitalità.

L’occasione è particolarmente significativa perché alle soglie di un importante traguardo: la 25ª edizione che si terrà dal 16 al 25 giugno al Porto Antico e altri luoghi, con un’anteprima teatrale il 15 giugno.

«Teniamo molto alla partecipazione attiva del pubblico, a condividere le nostre idee ma anche ad accogliere suggerimenti e proposte – afferma Carla Peirolero, direttrice del SUQ – Avevamo interrotto la buona abitudine degli appuntamenti primaverili Aspettando il Suq, per via del Covid, ma ora è il momento di ricominciare».

Il 25 SUQ Festival avrà al centro una ricca selezione di spettacoli teatrali, dedicati al dialogo tra culture che intreccia prosa, musica, video, e con l’immancabile scenografia in Piazza delle Feste che riproduce un bazar mediterraneo, pieno di profumi, suoni, colori, e sapori di tante cucine diverse da assaggiare. Ampio spazio sarà dedicato al tema dell’ambiente con gli appuntamenti imperdibili di EcoSuq e con tanti nuovi workshop, dibattiti e buone pratiche condivise.

Saranno presenti i grandi temi dell’attualità, dai diritti alla crisi internazionale, dai fenomeni migratori all’emergenza climatica, interpretati con sguardo interculturale, attento e originale. Il tutto nello spirito del Suq, aperto e a tutte le età, giocoso, stimolante e che fa riflettere.

Il traguardo dei 25 anni sarà celebrato da un libro che racconta il cammino del Festival e delle attività del Suq attraverso tante e prestigiose firme, ciascuna delle quali ha scelto una parola da cui partire. “Le voci del Suq” esce a giugno per l’editore Altreconomia ed è curato da Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino con Alberto Lasso e Carla Peirolero. Il libro permette di ripercorrere un’avventura iniziata nel 1999 come un esperimento innovativo e audace e che poi si è consolidata sino ad essere un riferimento d’eccellenza per i temi interculturali in Italia e in Europa.