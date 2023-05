Festival della Parola di Chiavari, Pillon invitato a un dibattito sui temi Lgbtqia+. Prc: “Gli organizzatori ci ripensino”

Chiavari. L’ospite di domenica 4 giugno alle 19 al Festival della parola di Chiavari non è passato inosservato: Simone Pillon, in un incontro-confronto con Ivan Cattaneo sui temi Lgbtqia+.

Il Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, Federazione Tigullio/Golfo Paradiso, commenta in una nota: “Apprendiamo della prevista partecipazione dell’ex senatore Simone Pillon al Festival della Parola che si svolgerà nei prossimi giorni a Chiavari, invitato dagli organizzatori a intervenire a un dibattito sulla tematica dei diritti. Si tratta davvero di un esperto in tale materia, viste le sue note dichiarazioni contro la dignità delle donne e delle persone Lgbtqia+. Non possiamo neanche dimenticare il suo pesante intervento contro le studentesse e gli studenti del Liceo Marconi della nostra città, colpevoli l’anno scorso di voler discutere in assemblea di educazione sessuale, identità di genere e di inclusione”.

Il Partito esprime dissenso: “Apprendiamo anche del suo stupore per le reazioni di contrarietà legittimamente espresse da Associazioni che da anni si occupano di tematiche Lgbtqia+. Siamo in presenza di un pensiero retrogrado e omofobo che non colpisce solo tale comunità, ma i diritti di tutti, perché punta a riportare la storia indietro di decenni, se non di secoli e ad annullare le conquiste di libertà ottenute con le lotte. Noi non ci stiamo ed esprimiamo il nostro profondo dissenso verso questa decisione, auspicando un ripensamento da parte degli organizzatori del Festival“.