Festival della Parola di Chiavari: Luca Mercalli, Nicola Gratteri e molti altri ospiti nella prima giornata

Chiavari. Il Festival della Parola quest’anno festeggia la sua decima edizione. Finanziato dal Comune di Chiavari con il contributo della Regione Liguria si fregia della partnership con Rai, Università di Genova e Granada, Acquario di Genova e MuMa di Genova. La parola d’ordine del Festival è ¿Ri(e)voluzione? perché una rivoluzione dei diritti, delle emozioni, delle opportunità green e della tecnologia può essere pura Evoluzione. Il Festival è in programma dall’1 al 4 giugno.

Si discute di diritti, ambiente, mare, letteratura e giustizia. Si comincia il primo giugno alle 9.30 in piazza Nostra Signora dell’Orto con un flash mob della Parola a cura dell’Istituto Comprensivo G.B. Della Torre e della Scuola statale Ilaria Alpi: per difendere i diritti delle donne iraniane e di quelle che sono vessate ovunque nel mondo. Di questo, infatti, si parla alle 10 con Parisa Nazari, attivista iraniana che è qui per l’inaugurazione dell’installazioneurbana in piazza Roma, Woman, Life, Freedom, realizzata in collaborazione con l’associazione internazionale nata per sostenere le donne di Teheran. Intervistata da Roberto Pettinaroli, giornalista del Secolo XIX, la dottoressa Nazari parla di cosa sta davvero accadendo laggiù e cosa possiamo fare per sostenere la lotta delle bambine e delle ragazze per la democrazia e la libertà.

Alle 10.45 il meteorologo Luca Mercalli e la biologa Roberta Parodi, responsabile dei servizieducativi dell’Acquario di Genova, affrontano il climate exchange, il globalwarming e i loro catastrofici effetti sull’ambiente e il nostro mare. Dialogheranno con Massimo Poggini, direttore artistico del Festival. Alcune domande sono state preparate dagli studenti delle scuole locali.

Alle 15 alla Società Economica si fanno gli auguri a Italo Calvino che avrebbe 100 anni. Lo ricordano con un convegno internazionale, Italo Calvino: l’arte di raccontare, Enrico Rovegno (responsabile della biblioteca), Francesco DeNicola (Università di Genova), Giulio Ferroni (Università La Sapienza di Roma), Victoriano Peña Sanchez (Università di Granada), Elvio Guagnini (Università diTrieste), Filippo Pennacchio (Università IULM), Fabio Contu (antropologo). Più tardi, alle 17.30, all’Auditorium San Francesco, Renzo Chiesa, fotografo delle star, presenta la sua mostra Cinquanta – 50 anni di ritratti della mia musica in collaborazione con il Gruppo Fotografico DLF di Chiavari, con un intervento Mario Luzzato Fegiz, storico giornalista del Corriere della Sera. Sempre alla Società Economica, alle 18.30, Goffredo Feretto incontra la scrittrice Cinzia Leone che ha appena pubblicato Vieni tu giorno nella notte, Mondadori.

Alle 19 in punto nella tensostruttura in piazza Nostra Signora dell’Orto, Giordano Bruno Guerri, storico, giornalista e presidente del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, presenta il suo nuovo libro Gabriele D’Annunzio. La vita come opera d’arte (Rizzoli), il primo volume illustrato sul Vate e la sua biografia definitiva. Modera Ilaria Bellantoni.

La serata si chiude alle 21.30 con il procuratore antimafia Nicola Gratteri, modera Pierluigi Senatore: a lui gli studenti chiavaresi consegnano il Premio Futura che è assegnato a un personaggio che nel tempo si sia particolarmente distinto nel campo del sociale. Lo scorso anno era andato al Pietro Grasso, ex magistrato e Presidente del Senato. Oggi si premia Nicola Gratteri, da sempre impegnato nella lotta contro la’ndrangheta e titolare di numerose inchieste molto scottanti, per esempio quelle sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del traffico didroga. Vive sotto scorta da trent’anni. Insieme ad Antonio Nicaso ha pubblicato numerosi bestseller: Fratelli di sangue, La malapianta, Lagiustizia è una cosa seria, La mafia fa schifo, Dire enon dire, Acqua santissima, Oro bianco, Padrinie padroni, Fiumi d’oro, Storia segreta della ‘ndrangheta, Larete degli invisibili, Ossigeno illegale e Complici e colpevoli (tutti editi da Mondadori). Ultimo libro, Fuori dai confini. La ‘ndrangheta nel mondo.

