Festa della mamma, il Gaslini lancia un questionario per conoscere le esigenze delle donne in gravidanza

Genova. In occasione della Festa della Mamma, l’ospedale materno infantile Istituto Giannina Gaslini di Genova, nell’ottica di comprendere sempre meglio i bisogni della mamma e del bambino, lancia un “Questionario Punto Nascita”, disponibile dal 14 maggio 2023 sul portate aziendale www.gaslini.org, da compilare online.

“Il questionario è finalizzato a capire le motivazioni che possono indurre una potenziale madre a scegliere un punto-nascita, non esiste ancora in Italia ed in Europa una letteratura scientifica a riguardo” dichiara il professor Ramenghi direttore del Dipartimento materno-neonatale del Gaslini.

“Lo studio derivante dalla raccolta dei dati costituirà la prima, vera analisi scientifica delle caratteristiche dei punti-nascita al di là della valutazione della qualità e del livello di soddisfazione delle mamme che ne usufruiscono” conclude il prof. Ramenghi.

Ciascun quesito mira a identificare i fattori decisionali della gestante prima, durante e dopo la nascita del suo bambino:

Fattori geografici (regione e nazione di nascita della mamma, regione italiana dov’è avvenuto il parto) per intendere l’eventuale mobilità interregionale verso il punto-nascita.

Fattori sociodemografici (età della donna, n° di figli)

Fattori decisionali sulla scelta della struttura: tipologia struttura (clinica universitaria, ospedale pubblico più vicino, ecc.), motivazioni alla base della scelta (consiglio del ginecologo, esperienza negativa in un altro ospedale, si è già partorito in quella struttura, ecc.)

Informazioni sul parto (epoca di parto, eventuale travaglio indotto o spontaneo, tipologia di parto)

Impressioni sul personale e sulla struttura in relazione al parto e al post-parto che potrebbero condizionare, oltre ai fattori summenzionati, l’effettiva o mancata adozione della struttura per una seconda gravidanza (disponibilità e reperibilità del personale nel fornire assistenza e consigli in caso d’imprevisti, professionalità e disponibilità, contraddizioni nella comunicazione (allattamento al seno, ecc.) dopo la nascita del bambino rispetto al reparto pre-parto; al momento della dimissione, si ha ricevuto indicazioni per la gestione ottimale del bimbo o un controllo post-dimissione.

Il questionario è stato realizzato dal professor Luca Antonio Ramenghi in collaborazione con i direttori delle UOC Ostetricia e Ginecologia Federico Prefumo e Medicina Fetale e Perinatale Dario Paladini, il pool di medici specialisti del dipartimento e l’assegnista di ricerca alla comunicazione del Dipartimento Maria Ester Canepa.

La mamma può, inoltre, dare suggerimenti di qualsiasi natura, immaginando di dover scrivere alla struttura prescelta ed eventualmente iscriversi alla newsletter del Gaslini con i risultati emersi dal questionario a questo link, ricevendo altresì le notizie più importanti riguardanti il nostro Istituto.