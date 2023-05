Ferrovia porto-Fegino, Lodi e Russo (Pd): “Approvata nostra proposta per un tavolo di lavoro permanente”

Genova. Grazie ad un ordine del giorno delle consigliere Cristina Lodi e Monica Russo, durante la seduta odierna il consiglio comunale ha votato all’unanimità per impegnare sindaco e giunta a farsi parte attiva affinché venga promosso presso la prefettura un tavolo permanente con oggetto “Nodo Ferroviario e riattivazione linea Campasso”.

Il tavolo dovrebbe riunire rappresentanti di RFI/COCIV, Comune di Genova, Municipio Centro Ovest e Valpolcevera, Regione Liguria e Coordinamento dei Comitati.

L’ordine del giorno impegna inoltre la giunta a riferire in un’apposita Commissione Consiliare circa i lavori del tavolo permanente con cadenza trimestrale.

“Questo è un grande risultato perché sono state recepite le istanze dei comitati dei cittadini del territorio” dichiarano le Consigliere Lodi e Russo. Ci auguriamo che questo tavolo garantisca maggiore trasparenza in merito a stato dei lavori, indennizzi e interventi di riqualificazione e la possibilità per i consiglieri di controllare e monitorare la situazione. Oggi è stata tracciato un percorso virtuoso al quale speriamo la Giunta saprà attenersi nei prossimi mesi”, si legge in una nota del gruppo consiliare Partito Democratico di Genova.