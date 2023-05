Fegino, Rossetti (Pd): “Estensione del Pris anche per gli abitanti di vico intermedio”

Genova. “Dopo l’ordine del giorno da me presentato in Consiglio regionale e votato all’unanimità, il Comitato di Coordinamento del Pris ha deciso di prevedere per gli abitanti di vico Intermedio a Fegino un indennizzo forfettario per nucleo familiare, che riconosce il disagio da cantiere percepito calcolato da novembre 2022 a marzo 2023, pari a 400 euro al mese. Questo si va ad aggiungere al riconoscimento di sei mesi di indennizzo per la delocalizzazione, come aveva già proposto il Cociv alle stesse famiglie. Esprimo soddisfazione perché in questo modo anche i residenti di vico Intermedio ottengono il riconoscimento totale dei disagi per il periodo che va da novembre a settembre, per un totale di 11 mesi. La strada, infatti, è fortemente interessata dai disagi dei cantieri, visto che è adiacente all’ingresso della galleria del Terzo valico. Da ottobre 2023, inoltre, il comitato di coordinamento del Priss dichiara che saranno attive le barriere fonoassorbenti, fatto salvo qualche piccola lavorazione successiva, particolarmente impattante, per cui si valuterà di estendere l’indennizzo per un ulteriore periodo”,

La notizia arriva dal consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti, che in questi mesi si era battuto per allargare il più possibile la tutela prevista dal Pris per i cittadini interferiti da cantieri di grandi opere.

“È utile sottolineare come una corretta relazione tra l’Istituzione e i Comitati che erano stati auditi dal consiglio regionale ha consentito di trovare un’azione risarcitoria accettabile dai cittadini stessi. È auspicabile che tali relazioni proseguano e che si mantengano per tutta la zona di Fegino, visto l’impatto che i cantieri avranno per i prossimi mesi in cui si svolgeranno i lavori”, conclude Rossetti.